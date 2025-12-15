Habertürk
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası TFF'den Türkiye Kupası maçları için VAR kararı! - Futbol Haberleri

        TFF'den Türkiye Kupası maçları için VAR kararı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişikliğe gitti. Federasyon, grup müsabakalarından itibaren VAR sisteminin kullanılacağını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 20:15 Güncelleme: 15.12.2025 - 20:15
        TFF'den kupa maçları için VAR kararı!
        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarında Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'nin kullanılacağını duyurdu.

        Konuyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun 15.12.2025 tarih ve 62 sayılı toplantısında alınan kararla 2025-2026 Sezonu Türkiye Kupası Müsabakaları Statüsü'nde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir. Değişen statüyle birlikte Ziraat Türkiye Kupası grup müsabakalarından itibaren Futbol Oyun Kuralları ve bu kurallara dahil edilen VAR Protokolüne uygun olarak çevrim içi Video Yardımcı Hakem Sistemi kullanılacaktır" denildi.

