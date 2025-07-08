TFF'den yabancı kuralı güncellemesi!
TFF, 2025/26 sezonunda geçerli olacak 12+2 yabancı kuralında değişiklik yaptı. Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellendi.
Türkiye Futbol Federasyonu, 12+2 olan yabancı kuralında güncellemeye gitti.
Daha önce en az 2 oyuncunun 01.01.2003 ve sonrası doğumlu olması şartı, en az 2002 doğumlu olarak güncellendi.
İşte TFF'den yapılan açıklama:
Kulüpler A Takım Listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğu
bulunmayan (“yabancı futbolcu”) en fazla 14 futbolcu bulundurabilirler.
A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcunun 12’si için herhangi bir yaş kriteri
aranmaz. A Takım Listesine 14 yabancı futbolcu yazılması halinde bu futbolculardan 2025 –
2026 sezonunda en az 2’sinin 01.01.2002 veya daha sonraki tarihte doğmuş olması zorunludur.
A Takım Listesine yazılabilecek 14 yabancı futbolcu hakkının bir kısmının veya tamamının
kullanılmaması, Türkiye A Milli Futbol Takımında oynama uygunluğuna sahip futbolcu
sayısının fazla yazılmasına engel teşkil etmez.