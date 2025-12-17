TFF, futbolda ara transfer dönemi tarihlerini değiştirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nin tarihlerinde değişikliğe gitti.

TFF’den yapılan duyuruya göre, kış transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ ERKENE ÇEKİLDİ

TFF, mayıs ayında yaptığı açıklamada ara transfer döneminin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu. Böylece ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihli erkene çekilmiş oldu.