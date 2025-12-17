Habertürk
        TFF, futbolda ara transfer dönemi tarihlerini değiştirdi! - Futbol Haberleri

        TFF, futbolda ara transfer dönemi tarihlerini değiştirdi!

        TFF, 2025-2026 sezonu ara (kış) transfer ve tescil döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceğini açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 15:40 Güncelleme: 17.12.2025 - 15:52
        TFF, ara transfer dönemi tarihlerini değiştirdi!
        Türkiye Futbol Federasyonu, 2025-2026 futbol sezonuna ilişkin 2. Transfer ve Tescil Dönemi’nin tarihlerinde değişikliğe gitti.

        TFF’den yapılan duyuruya göre, kış transfer dönemi 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecek.

        BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHLERİ ERKENE ÇEKİLDİ

        TFF, mayıs ayında yaptığı açıklamada ara transfer döneminin 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat 2026 tarihinde sona ereceğini duyurmuştu. Böylece ara transfer dönemi başlangıç ve bitiş tarihli erkene çekilmiş oldu.

