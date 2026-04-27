TFF ile Türk Telekom arasında 2. ve 3. Lig'in yayın anlaşması imzalandı

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki imza töreniyle Tivibu, Nesine 2. Lig ve Nesine 3. Lig ile A Milli Kadın ve Ümit Milli Futbol takımlarının resmi yayıncısı oldu.

İmza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, federasyon yönetim kurulu üyeleri, Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin ve Türk Telekom yöneticileri katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, yapılan anlaşmayla 2. Lig ve 3. Lig'de mücadele eden kulüplerin ekonomik yapısını güçlendirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Ligdeki maçların, yayın haklarıyla birlikte milyonlara ulaşacağını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Türk Telekom ile işbirliğimizi daha da ileri taşıyoruz. Süper Lig'in teknoloji sponsoru Türk Telekom, artık Nesine 2. ve 3. Lig ile Kadın A Milli ve Ümit Milli Takımımızın da yayıncısı olacak. Anlaşma, bu yıl Nesine 2. ve 3. Lig play-off karşılaşmalarıyla başlayacak. Müsabakalar, önümüzdeki 1 yıl boyunca, Türk Telekom’un spor kanalı Tivibu Spor ve sosyal medya platformu Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşacak." ifadelerini kullandı.

REKLAM

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: TABAN NE KADAR GÜÇLÜ OLURSA TAVAN DA O KADAR GÜÇLÜ OLUR

Futbolda yerel ve ulusal rekabetin arttığı dönemde federasyon olarak futbol iklimini cazip hale getirmek istediklerinin altını çizen Hacıosmanoğlu, "Kulüplerimize her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Tabandan tavana güçlü bir futbol yapısı oluşturmayı hedefliyoruz. Taban ne kadar güçlü olursa tavan da o kadar güçlü olur. Bu prensiple de sezon başında 2. ve 3. liglerimizin gelişimi ve mali yapılarının güçlenmesi için ilk kez naklen yayın ihalesi gerçekleştirdik. Alt liglerimizin görünürlüğünü artırdık, yüzlerce maçı futbolseverlerle buluşturduk. Bu süreçte büyük bir operasyon yürütüldü. Şimdi süreci ileriye taşıyoruz. Artık Türk Telekom’un güçlü altyapısı ve deneyimiyle yayınları yeni bir seviyeye çıkarıyoruz. Tivibu Spor ve Yaay’ın profesyonel yayınlarıyla maçlardaki heyecana, unutulmaz anlara, hatıralara milyonlar ortak olacak. Bizler, kulüplerimizle, sporcularımızla, taraftarlarımızla ve paydaşlarımızla birlikte aynı hedefe yürüdüğümüzde, başarı hikayelerini birlikte yazacağımıza yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

EBUBEKİR ŞAHİN: 'TÜRK TELEKOM DEMEK, TÜRKİYE DEMEK' ANLAYIŞIYLA HAREKET EDİYORUZ

Türk Telekom CEO’su Ebubekir Şahin, 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'na başarı dileyerek, "Milli takımımız, hepimiz için çok kıymetli. Onlar bizim gurur kaynağımız." dedi.

Dijital dönüşümde spora ve sporcuya uzun yıllardır destek verdiklerini vurgulayan Şahin, "2018 yılında dünya ile eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulanmaya başlanan VAR sisteminin stadyumlara ve Riva’ya kurulmasına sağladığımız katkı, Türk futbolunun dijital dönüşümünde üstlendiğimiz rolün en önemli örneklerinden biri oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun teknoloji destekçisi olarak Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi’ni Trendyol Süper Lig’e kazandırdık. Süper Lig’in teknoloji sponsoru olarak üstlendiğimiz rol ve 5G ile Türk sporunun dijitalleşme yolculuğunu ileriye taşıma vizyonumuz doğrultusunda hayata geçirdiğimiz çalışmalar, bu alandaki kararlılığımızın somut yansımalarını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Sporda erişilebilirliği ve kapsayıcılığı güçlendirdiklerini vurgulayan Şahin, şunları söyledi:

"Başta 'Engelsiz Tribün' uygulamamız olmak üzere 5G teknolojisiyle geliştirdiğimiz çözümlerle bu kapsayıcılığı güçlendiriyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğiyle Türk futbolunun gelişimine katkı sunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Tivibu’nun spor yayıncılığındaki tecrübesi ile Türk Telekom’un teknoloji gücünü bir araya getirerek, Anadolu’nun dört bir yanındaki kulüplerimizin hikayelerini daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. ‘Türk Telekom demek, Türkiye demek’ anlayışıyla hareket ediyor, sporun birleştirici gücünü ülkemizin her köşesine taşıyoruz."

Yayın hakları anlaşmasının imzalanmasının ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle imza töreni sona erdi.