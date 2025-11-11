Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol TFF ile Yeditepe Üniversitesi arasında önemli iş birliği - Futbol Haberleri

        TFF ile Yeditepe Üniversitesi arasında önemli iş birliği

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Yeditepe Üniversitesi arasında hakem eğitimi ve gelişimi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Yeditepe Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde Türk futboluna yeni hakemler kazandırmayı amaçladıklarını söyledi. Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ise "En fazla 1-1,5 sene sonra daha eğitimli ve kendi konusunu çok iyi bilen çok güzel bir başarıya hep beraber imza atacağız" derken, TFF ile Yeditepe Üniversitesi arasındaki iş birliğine yaptığı katkılar nedeniyle de TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Saraç'a teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2025 - 19:15 Güncelleme: 11.11.2025 - 19:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        TFF ile Yeditepe Üni. arasında önemli iş birliği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Riva'daki TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törene TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yönetim kurulu üyeleri, Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan ve diğer davetliler katıldı.

        İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı açıklamada, Yeditepe Üniversitesi ile yaptıkları iş birliği çerçevesinde Türk futboluna yeni hakemler kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, "Merkez Hakem Kurulunun bilimsel tespit ve önerileri doğrultusunda geliştirilen proje kapsamında hakem adayları özel eğitimden geçirilecek. Somut hedeflere dayalı projede son teknolojik imkanlar kullanılarak performans analizleri yapılacak. Yeditepe Üniversitesinin akademik altyapısıyla aday hakemler yoğun teorik ve uygulamalı eğitime tabi tutulacak. Ortak seminer ve projelerle eğitimleri desteklenecek. Fiziksel ve psikolojik gelişimleri yakından takip edilecek. Dayanıklılık, odaklanma ve karar verme becerileri güçlendirilecek. Hakemliğe gönül vermiş adayların, kişiye özel eğitimlerle daha hızlı ve donanımlı şekilde camiaya katılmaları sağlanacak. Mevcut hakemlerimizin başarısını artırmak için de bilişsel ve mental seviyelerini yükseltmeye yönelik kademeli eğitim programı uygulanacak." diye konuştu.

        REKLAM

        Türk futbolunun paydaşlarına "Daha adil ve temiz futbol" için çağrıda bulunan başkan Hacıosmanoğlu, şunları kaydetti:

        "Daha adil ve daha temiz bir futbol için omuz omuza dayanışma içinde çalışarak el ele verelim. Ancak bu şekilde Türk futbolunu özlenen yarınlara taşıyabiliriz. Hakemlik müessesemiz bu badireleri atlatacak, daha güçlü şekilde kök salacaktır. Bunun da başlıca yolu eğitimden geçmektedir. Sözlerime son verirken 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' diyen Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 87. yılında bir kez daha saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Bu iş birliğinin Türk futbolu için hayırlı uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum."

        BEDRETTİN DALAN: HEP BERABER ÇOK GÜZEL BİR BAŞARIYA İMZA ATACAĞIZ

        Yeditepe Üniversitesi Kurucusu ve Onursal Başkanı Bedrettin Dalan, TFF ile yaptıkları iş birliğine ilişkin şu görüşleri paylaştı:

        "Bilim ve teknoloji bugün her sahada çok önemli hale geldi. Sporda da çok önemli hale geldi. Etik en önde gitmesi gereken şey. Allah'ın izniyle iyi bir neticeye ulaşacağız. Üniversitemiz yetkin çalışmalar yaptı. En fazla 1-1,5 sene sonra daha eğitimli ve kendi konusunu çok iyi bilen çok güzel bir başarıya hep beraber imza atacağız. Konu sadece hakemler konusu değil. Futbolcuların da çok iyi eğitilmesini ve Avrupa standardına getirilmesini istiyorum. Batılılar bunu çözmüş. Allah'ın izniyle TFF ile üniversitemiz arasındaki anlaşmalarla bunu biz de çözeriz. Allah hayırlısını ihsan etsin ve neticeyi hep beraber alalım."

        "BAHADIR SARAÇ'A TEŞEKKÜR EDİYORUM"

        TFF ile Yeditepe Üniversitesi arasındaki iş birliğinde TFF Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Saraç'ın da büyük pay sahibi olduğunu belirten Dalan, "Sevgili kardeşimiz Bahadır Saraç'a teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyemizken onunla konuşmuştuk. Yavaş yavaş bu iki kurumu birleştiren ara bulucu oldu. Kararı veren tabii ki sayın başkan oldu. Netice itibarıyla iyi bir yere geldik" dedi.

        Bahis soruşturması hakkında da konuşan Dalan, "Türk futbolunun uzun zamandır hiç kimsenin cesaret edemediği yarasına neşter vurduğu için Sayın Başkan ve ekibine teşekkür ediyorum. Zor bir işe kalktınız. İnşallah bu işin içinden tertemiz çıkarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        MSB: Kargo uçağımız Gürcistan'da düştü
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        11 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        CHP hakkında Yargıtay'a bildirim
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Putin'in sağ elindeki 'sağlıksız' görünüm tartışmalara yol açtı
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Pasifik Holding halka açılıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Kastamonu'dan çok acı haber! Kayıp anne ve oğlu ölü bulundu!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis açıklaması!
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        ABD vize başvurularında "sağlık değerlendirmesi" adımı
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        Erciyes, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        "Federasyon bizi lekeme çabasına girmiş"
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        İzmitli elektrikli 40 ülkeye ihraç edilecek
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        Mauro Icardi, Kocaeli'de sınıfta kaldı!
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        "Hak edenin kazandığı sistem için kararlıyız"
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Türk futbolunda bahis depremi: Şimdi ne olacak?
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!
        Necip Uysal suç duyurusunda bulundu!