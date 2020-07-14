Türkiye Futbol Federasyonu (TFF),Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak maçların gün ve saatlerinde değişiklik yaptı.
TFF'den yapılan açıklamaya göre 18 Temmuz Cumartesi günü 2, 19 Temmuz Pazar günü de 7 karşılaşma oynanacak.
Alınan karara göre tüm karşılaşmalar saat 21.00'de başlayacak.
Ligde 33. haftanın programı şöyle:
18 Temmuz Cumartesi:
21.00 Galatasaray-Göztepe
21.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa
19 Temmuz Pazar:
21.00 Trabzonspor-İttifak Holding Konyaspor
21.00 Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor
21.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Denizlispor
21.00 Çaykur Rizespor-BtcTurk Yeni Malatyaspor
21.00 MKE Ankaragücü-Fraport TAV Antalyaspor
21.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|32
|19
|9
|4
|62
|31
|31
|66
|2.
|TRABZONSPOR
|32
|17
|11
|4
|71
|37
|34
|62
|3.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|32
|16
|9
|7
|52
|35
|17
|57
|4.
|BEŞİKTAŞ
|32
|17
|5
|10
|54
|40
|14
|56
|5.
|GALATASARAY
|32
|14
|10
|8
|50
|34
|16
|52
|6.
|AYTEMİZ ALANYASPOR
|32
|14
|9
|9
|57
|35
|22
|51
|7.
|FENERBAHÇE
|32
|14
|8
|10
|55
|43
|12
|50
|8.
|GAZİANTEP FK
|32
|10
|12
|10
|46
|48
|-2
|42
|9.
|FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|32
|10
|11
|11
|38
|50
|-12
|41
|10.
|GÖZTEPE
|32
|10
|9
|13
|40
|45
|-5
|39
|11.
|KASIMPAŞA
|32
|11
|6
|15
|48
|54
|-6
|39
|12.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|32
|9
|9
|14
|39
|51
|-12
|36
|13.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|32
|9
|8
|15
|31
|46
|-15
|35
|14.
|İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
|32
|7
|12
|13
|30
|46
|-16
|33
|15.
|BTCTURK YENİ MALATYASPOR
|32
|8
|8
|16
|44
|47
|-3
|32
|16.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|32
|9
|5
|18
|34
|54
|-20
|32
|17.
|HES KABLO KAYSERİSPOR
|32
|8
|8
|16
|39
|69
|-30
|32
|18.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|32
|6
|11
|15
|30
|55
|-25
|29
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