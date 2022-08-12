Hatırlanacağı üzere Amazon, 3.sezonun çıkışından sadece bir hafta sonra The Boys'a 4. sezona resmi onay vermişti. Şu an nasıl bir finalle sona ereceği bilinmeyen 3.sezon sonrası elbette yeni sezonda neler olabileceği hakkında pek bir şey bilinmiyor. Yine de, orjinal oyuncu kadrosunun tamamı olmasa da çoğunluğun geri döneceği tahmin ediliyor.