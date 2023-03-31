3- YAN ETKİSİ YOK

Ellie'nin bağışıklığı bir ödül fakat bu özellik onu bir kahraman yapmıyor. Enfekte olmuyor fakat herhangi ekstra bir gücü yok. Enfekteler ile bağ kuramıyor ya da onları manipüle edemiyor. Diğer insanlar anlamasın diye gizli tutuluyor.