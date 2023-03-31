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The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!

Sony Pictures Television, PlayStation Productions, Naughty Dog, The Mighty Mint ve Word Games tarafından ortaklaşa üretilen The Last of Us dizisi BluTv ekranlarında yayınlanıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan mantar virüsü sebebiyle zombiye dönüşen insanlarda bir istisna var o da: Ellie! İşte baş karakter Ellie hakkında bilinmesi gereken 8 gerçek...

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  • The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!

    Naughty Dog tarafından geliştirilen The Last of Us oyunu dizi haline getirildi ve ülkemizde BluTv platformunda yayınlandı. Dizi büyük ilgiyle izlenirken, baş karakterlerden Ellie ise merak konusu oldu. İşte Ellie hakkında bilinmesi gerekenler...
  • The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!

    1- BAĞIŞIKLIĞI VAR

    Ellie'nin annesi Anna, hamileyken enfekte biriyle mücadele ederken ısırıldı ve bu sırada doğum yaptı. Hemen göbek bağını kesti fakat virüs Ellie'ye çoktan ulaşmıştı. Cordyceps'in, doğumdan bu yana Ellie'de olduğuna inanılıyor ve bunun bağışıklığa sebep olduğu düşünülüyor.
  • The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!

    2- ISIRILMADAN ÖNCE BİLMİYORDU

    Ellie, bağışıklığı olduğunu bilmiyordu. En yakın arkadaşı Riley ile markette gezdiği sırada enfekte birinin saldırısına uğradılar ve ikisi de ısırıldı. Birlikte el ele ölümü bekledikleri sırada Riley dönüştü ve Ellie en yakın arkadaşını öldürmek zorunda kaldı. Bu sırada da kendisinin bağışıklığı olduğunu anladı.
  • The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!

    3- YAN ETKİSİ YOK

    Ellie'nin bağışıklığı bir ödül fakat bu özellik onu bir kahraman yapmıyor. Enfekte olmuyor fakat herhangi ekstra bir gücü yok. Enfekteler ile bağ kuramıyor ya da onları manipüle edemiyor. Diğer insanlar anlamasın diye gizli tutuluyor.
  • The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!

    4- KANI PANZEHİR DEĞİL

    Sam ısırıldığı zaman Ellie kendi kanını Sam'ın ısırıldığı yere sürmüş ve belki panzehir etkisi olabileceğini umut etmişti. Fakat ertesi sabah Sam'ın dönüştüğü görüldü bu şekilde Ellie'nin kanının panzehir etkisi olmadığı yani kanın tek başına tedavi edici etkisi olmadığı anlaşıldı.
  • The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!

    5- ENFEKSİYON YAYILMIYOR

    Ellie kendisinde olan enfeksiyonu başkasına yayamıyor. Örneğin Riley ile öpüştüğünde ya da David'i ısırdığında enfeksiyon yayılmadı.
  • The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!

    6- FEDRA ENFEKTE OLDUĞUNU GÖREBİLİYOR

    Ellie dışarıdan sağlıklı ve enfekte olmayan biri gibi görünebilir fakat Fedra'nın elinde bulunan cordyceps algılayıcı cihaz, Ellie'nin enfekte olduğunu görebiliyor. Tüm yöntemler de enfeksiyonu tespit etmekte işe yaramıyor. Tommy ve Jackson'un topluluğu, cordyceps tespiti için köpekleri kullanıyor. 'Kin' bölümünde Joel bu yüzden Ellie'nin enfeksiyonunun keşfedileceğinden korktu fakat Ellie o sırada mantar koklayan köpekle eğleniyordu.
  • The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!

    7- TEDAVİ BULUNABİLİR

    Marlene'nin söylemlerine göre Ellie'den alınan cordycepsler bir aşıya dönüştürülerek tedavi olarak kullanılabilir. Fakat bu cordycepslerin alınması Ellie'yi öldürebilir. Bunu duyan Joel, Ellie'yi ameliyat masasından kaldırıyor.
  • The Last of Us meraklıları buraya! Ellie hakkında bilinmeyen 8 gerçek!

    8 - TEK BAĞIŞIKLI OLAN ELLIE OLMAYABİLİR...

    Şu ana kadar bağışıklığı olduğu bilinen tek kişi Ellie... Fakat hamileyken enfekte olan ve doğum yapan başka kişilerin olması ihtimali oldukça yüksek. Bu sebeple başka yerlerde bağışıklı insanlar olabilir.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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