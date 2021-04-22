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Thodex skandalı büyüyor! Çekiliş için başka ünlüler de kullanılmış...

Kripto para piyasası yerli borsa Thodex'in dolandırıcılık hikayesi gündeme bomba gibi düştü. Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in reklam kampanyası için pek çok ünlü ismi kullandığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl otomobil çekilişi için Burcu Esmersoy, Cansel Elçin, Selin Şekerci ve Pelin Karahan gibi isimler de kampanyanın tanıtımında bulunmuş

Thodex skandalı büyüyor! Çekiliş için başka ünlüler de kullanılmış...

İşlemlerini kapatıp, kurucusunun yurtdışına kaçtığı yerli kripto para borsası Thodex’te yaşanan skandalın boyutu giderek artıyor. Thodex'in reklamlarında boy gösteren pek çok ünlü ismin ardından, Faruk Fatih Özer'in başka oyuncularla da Porsche çekilişi için anlaştığı ortaya çıktı.

Pelin Karahan, Barış Kılı&ccedil;, Burcu Esmersoy, Eda Ece
Pelin Karahan, Barış Kılıç, Burcu Esmersoy, Eda Ece

Geçtiğimiz yıl yapılan tanıtım kampanyasında, Burcu Esmersoy, Cansel Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat, Pelin Karahan, Gökçe Bahadır, Gaye Turgut Evin, Eda Ece, Barış Kılıç, Gökçe Akyıldız, Selin Şekerci ve Melisa Döngel'in rol aldığı öğrenildi.

G&ouml;k&ccedil;e Bahadır ve Yağmur &Uuml;n
Gökçe Bahadır ve Yağmur Ün

Melisa D&ouml;ngel ve Selin Şekerci
Melisa Döngel ve Selin Şekerci

"SİTE TAMAMEN KAPATILDI"

Sayılarının yaklaşık 391 bin olduğu tahmin edilen mağdurların avukatlarından Oğuz Evren Kılıç, Thodex'in kurucusu olan Koinex adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Fatih Özer'in dün akşam saat 18'de İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına çıkış yaptığını tespit ettiklerini belirterek, "Birkaç gündür para transferlerinde sorun yaşandığını Özer'in avukatı bize iletti. Son olarak site tamamen kapatıldı. Mağdurlar arasında panik başladı. Bulundukları illerde cumhuriyet savcılıklarına suç duyuruları yapıyorlar" dedi.

ŞİRKET ORTAKLIK İÇİN 4-5 GÜN SÜRE İSTEDİ

Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer, Twitter ve Instagram hesaplarını da kapatmıştı. Thodex internet sitesinde ise yeni ortaklık nedeniyle devir işlemi yapılacağı gerekçesiyle kullanıcıların önce 6 saat ardından ise dört-beş gün siteyi kullanamayacakları duyurulmuştu.

Thodex'ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Son 2 yıllık süreçte kripto varlıklara duyulan ilginin artması ve büyük aktörlerin; sektöre dahil olması ile birlikte, borsaların büyümesi ve yeni adımların atması da kaçınılmaz hale gelmiştir. İsmini anlaşma süreci tamamlandığında duyuracağımız; dünya çapında bilinirliği olan banka ve fon şirketleri; uzun süredir şirketimize yatırım yapmak istemekte ve ortaklık teklifinde bulunmaktadır. Sizlere daha iyi hizmet verebilmek adına gelen ortaklık teklifini olumlu değerlendirme kararı alınmıştır. Bu sürecin tamamlanabilmesi için işlemlerin durdurulup; devir sürecinin tamamlanması gerekmektedir. Süreç ise yaklaşık 4-5 iş günü sürecektir. Bu süre zarfında kullanıcılarımıza düzenli olarak bilgilendirme sağlanacaktır.

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