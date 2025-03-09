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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yılport Samsunspor Thomas Reis: Kötü oynadık ama 50 puana ulaştık - Yılport Samsunspor Haberleri

        Thomas Reis: Kötü oynadık ama 50 puana ulaştık

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Adana Demirspor karşısında kötü oynadıkları için mutsuz olduğunu ancak 50 puana ulaşmış olmanın sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 19:03 Güncelleme: 09.03.2025 - 19:03
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        "Kötü oynadık ama 50 puana ulaştık"
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti.

        Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

        Çok kritik bir 3 puan aldıklarının altını çizen Reis, "Gösterdiğimiz performanstan dolayı çok üzgünüm. Sonuçtan ise memnunuz. Fırsatları değerlendiremedik. Maçı çok erken bitirebilirdik. Bu maçın zor geçeceğini biliyorduk. Erken gollerle 2-0 öne geçtik. Sonuçta 50 puana ulaştık, bu inanılmaz bir şey. Bu maçın analizini yapacağız. Bir sonraki maçlarda da bu maçtaki hataları yaparsak çok daha fazla goller yeriz. Yüzümün üzgün olmasının diğer sebebi sadece takım performansı değil az sayıda taraftar görmemden ötürü. Tarihin en iyi sezonlarından birini yaşarken çok az taraftar gelmesi beni üzüyor. Sezonun geri kalan kısmında da taraftara ihtiyacımız olacak. 5-6 bin taraftara oynamak üzücüydü. Bir önceki maçta hava şartlarından dolayı çok taraftar gelmemişti. Bugün de Ramazan olmasına rağmen gelen az sayıda taraftarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar tüm başarıları taraftarlar ile kazandık. Bundan sonraki süreçte de taraftara ihtiyacımız var. Milli ara sonrasındaki maçta tribünlerimizi dolu görmek istiyoruz" dedi.

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