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        Haberler Spor Basketbol NBA Thunder'dan üst üste 3. galibiyet! - Basketbol Haberleri

        Thunder'dan üst üste 3. galibiyet!

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, milli oyuncu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers'ı 118-102 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 10:11 Güncelleme: 15.01.2025 - 10:11
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        Thunder'dan üst üste 3. galibiyet!
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        NBA'de 7 maç yapıldı. 76ers'a konuk olan Batı Konferansı lideri Thunder, Shai Gilgeous-Alexander'ın 32 sayı, 9 asist ve Jalen Williams'ın 24 sayı, 6 asistlik katkısıyla art arda 3, sezonun ise 33. galibiyetini aldı.

        Peş peşe 3 olmak üzere 23. yenilgisini yaşayan Philadelphia 76ers'ta Justin Edwards 25 ve Jeff Dowtin Jr 18 sayı attı. Adem Bona ise yaklaşık 17 dakika süre aldığı mücadeleyi 7 sayı, 3 ribauntla tamamladı.

        NUGGETS'TA MURRAY'DEN 45 SAYI

        Batı Konferansı 4'üncüsü Denver Nuggets, deplasmanda Dallas Mavericks'i 118-99 mağlup ederek arka arkaya 4, bu sezon ise 24. galibiyetine ulaştı.

        Nuggets'ta Jamal Murray 45 sayı, 6 asistle galibiyetin mimarı oldu. Nikola Jokic ise 10 sayı, 14 ribaunt, 10 asistle "triple-double" yaptı.

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        Mavericks'te Daniel Gafford'ın 13, Kyrie Irving ve Naji Marshall'ın 11'er sayısı, sezonun 18. mağlubiyetini engelleyemedi.

        SONUÇLAR

        Philadelphia 76ers-Oklahoma City Thunder: 102-118

        Indiana Pacers-Cleveland Cavaliers: 117-127

        Atlanta Hawks-Phoenix Suns: 122-117

        Milwaukee Bucks-Sacramento Kings: 130-115

        Chicago Bulls-New Orleans Pelicans: 113-119

        Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 99-118

        Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets: 114-132

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