Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 24. hafta müsabakaları oynandı.

Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 97-81 yenen Rus ekibi CSKA Moskova, normal sezonun bitmesine 6 hafta kala play-off oynama hakkı elde etti.

İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda Barcelona Lassa'ya 77-70 mağlup olmasına karşın play-off'a kalmayı garantiledi.

Play-off'u daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 84-66 yenerek 21. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Ligde 9. kez yenilen Anadolu Efes ise haftayı 4. sırada tamamladı.

Deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına 77-58 yenilerek 4'ü üst üste olmak üzere 21. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.

- SONUÇLAR

Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 88-90

Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 84-66

Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Tekfen: 77-58

Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 80-73

Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 80-99

Buducnost VOLI (Karadağ) - Bayern Münih (Almanya): 75-89

Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-97

Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 77-70

- PUAN DURUMU

Takımlar O G M AS YS Av. P

1. Fenerbahçe Beko 24 21 3 2004 1752 252 45

2. CSKA Moskova 24 19 5 2100 1928 172 43

3. Real Madrid 24 18 6 2049 1840 209 42

4. Anadolu Efes 24 15 9 2019 1914 105 39

5. Barcelona Lassa 24 15 9 1864 1808 56 39

6. AX Armani Exchange Olimpia Milan 24 13 11 2083 2050 33 37

7. Baskonia 24 12 12 1937 1898 39 36

8. Olympiakos 24 12 12 1857 1854 3 36

9. Bayern Münih 24 12 12 1886 1913 -27 36

10. Maccabi FOX 24 11 13 1904 1908 -4 35

11. Panathinaikos 24 11 13 1886 1907 -21 35

12. Khimki 24 9 15 1870 1915 -45 33

13. Zalgiris 24 9 15 1833 1876 -43 33

14. Herbalife Gran Canaria 24 6 18 1883 2120 -237 30

15. Buducnost VOLI 24 6 18 1791 2030 -239 30

16. Darüşşafaka Tekfen 24 3 21 1783 2036 -253 27