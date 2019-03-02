Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna 24. hafta müsabakaları oynandı.
Konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımını 97-81 yenen Rus ekibi CSKA Moskova, normal sezonun bitmesine 6 hafta kala play-off oynama hakkı elde etti.
İspanyol temsilcisi Real Madrid, deplasmanda Barcelona Lassa'ya 77-70 mağlup olmasına karşın play-off'a kalmayı garantiledi.
Play-off'u daha önce garantileyen Fenerbahçe Beko, sahasında Anadolu Efes'i 84-66 yenerek 21. galibiyetini aldı ve liderliğini devam ettirdi. Ligde 9. kez yenilen Anadolu Efes ise haftayı 4. sırada tamamladı.
Deplasmanda İsrail'in Maccabi FOX takımına 77-58 yenilerek 4'ü üst üste olmak üzere 21. mağlubiyetini yaşayan Darüşşafaka Tekfen ise 16. ve son sırada kaldı.
- SONUÇLAR
Khimki (Rusya) - AX Armani Exchange Olimpia Milan (İtalya): 88-90
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 84-66
Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Tekfen: 77-58
Baskonia (İspanya) - Zalgiris (Litvanya): 80-73
Herbalife Gran Canaria (İspanya) - Panathinaikos (Yunanistan): 80-99
Buducnost VOLI (Karadağ) - Bayern Münih (Almanya): 75-89
Olympiakos (Yunanistan) - CSKA Moskova (Rusya): 81-97
Barcelona Lassa (İspanya) - Real Madrid (İspanya): 77-70
- PUAN DURUMU
Takımlar O G M AS YS Av. P
1. Fenerbahçe Beko 24 21 3 2004 1752 252 45
2. CSKA Moskova 24 19 5 2100 1928 172 43
3. Real Madrid 24 18 6 2049 1840 209 42
4. Anadolu Efes 24 15 9 2019 1914 105 39
5. Barcelona Lassa 24 15 9 1864 1808 56 39
6. AX Armani Exchange Olimpia Milan 24 13 11 2083 2050 33 37
7. Baskonia 24 12 12 1937 1898 39 36
8. Olympiakos 24 12 12 1857 1854 3 36
9. Bayern Münih 24 12 12 1886 1913 -27 36
10. Maccabi FOX 24 11 13 1904 1908 -4 35
11. Panathinaikos 24 11 13 1886 1907 -21 35
12. Khimki 24 9 15 1870 1915 -45 33
13. Zalgiris 24 9 15 1833 1876 -43 33
14. Herbalife Gran Canaria 24 6 18 1883 2120 -237 30
15. Buducnost VOLI 24 6 18 1791 2030 -239 30
16. Darüşşafaka Tekfen 24 3 21 1783 2036 -253 27
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.