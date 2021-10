HABERTURK.COM

Pandemi ile hızlanan dijital dönüşüm, fırsatlar kadar siber tehditleri de beraberinde getirirken, bilgi güvenliği alanında faaliyet gösteren CyberArts, siber olaylara müdahale süreçlerini yönetmek için Türk Hava Yolları (THY) ile iş birliği anlaşması imzaladı.

İş birliği anlaşmasının duyurulduğu toplantı, CyberArts Kurucusu ve Genel Müdürü Erdem Eriş, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı’nın bünyesinde faaliyetlerini yürüten Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, THY Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, THY Siber Savunma Merkezi Yöneticisi Emir Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi.

Anlaşma kapsamında, THY siber olay müdahale süreçlerinde, CyberArts’ın yönettiği proje ile Türk mühendisler tarafından geliştirilen Binalyze AIR çözümünü kullanmaya başladı. Toplantıda verilen bilgiye göre CyberArts ile THY arasında siber olay müdahale süreçleri için yapılan iş birliği anlaşması sayesinde dijital adli delil toplama süreci günler mertebesinden, 10 dakikaya inecek. Anında ve uzaktan delil toplanabilmesi sayesinde uzaktaki uç noktalardan (uzaktan çalışan personel, danışman, iştirak, yurt dışı ofisleri vb.) delil toplamak için fiziksel olarak uç noktanın bulunduğu yere seyahat etme gereksinimi ortadan kalkacak.

SİBER OLAYLARA DAHA HIZLI MÜDAHALE EDİLECEK

Toplantıda konuşan THY Bilgi Teknolojileri Güvenlik Başkanı Kadir Yıldız, iş birliğine ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"İmzaladığımız sözleşme kapsamında devreye aldığımız siber olay müdahale çözümü ile hızlı ve etkin müdahale yeteneklerimizi artırdık. Bu süreçte Türkiye Siber Kümelenmesi’ne üye iki yerli firmayla çalışma şansı bulmamızı hem güven hem de gurur kaynağı olarak görüyoruz. Tek bir araçla hatta tek bir arayüzle siber saldırıları çok daha hızlı analiz edip, siber saldırılara çok daha hızlı tepki verilmesine ve sonrasında raporlamasına imkan veren böyle bir uygulamanın yerli olması bizi sevindiriyor."

“HER 39 SANİYEDE BİR SALDIRIYORLAR”

Toplantıda konuşan CyberArts Kurucusu ve Genel Müdürü Erdem Eriş, dijital dönüşümün, birçok avantaj sunarken, riskleri de beraberinde getirdiğine işaret etti. Eriş, Türkiye ve dünyada yaşanan siber saldırılarla ilgili şu bilgileri verdi: “Küresel siber tehdit, her yıl sayısı artan ve niteliği değişen veri ihlalleri ile CEO’ların ajandalarında ilk 3 başlık arasına girmiş durumda. Dünya üzerinde her 15 milisaniyede bir zararlı üretiliyor ve her 39 saniyede bir siber saldırı gerçekleşiyor. Bu sayı her sene 2 katından fazla büyüyerek artmaya devam ediyor. Siber saldırıların ekonomilere maliyeti 6 trilyon dolara ulaşıyor. Türkiye ise 2020 yılında en fazla siber saldırıya maruz kalan ülke durumunda.”

Siber saldırı yaşandığında, olay müdahale süreçlerindeki etkinliğin en önemli parametre olduğuna dikkat çeken Eriş, “Pandeminin tetiklediği uzaktan çalışma kurgusuyla daha da yaygınlaşan siber olaylar, tüm kurumsal yapıları gün be gün daha fazla tehdit ediyor. Bir siber olay yaşandığında, ekiplerin olayın kaynağını ve etki alanını belirlemesi, adli süreçlerde kullanabilecek nitelikte delilleri hızlı bir şekilde toplaması, bu delilleri analiz etmesi, raporlaması ve gerekli önlemleri alması, hele ki büyük kurumlarda en yetkin personeller çalışmasına rağmen günler alabiliyor. Diğer taraftan KVKK gibi 72 saat içerisinden kişisel veri sızıntılarını bildirme yükümlülüğü getiren regülasyonlar hızlı ve doğru analizi zorunlu hale getiriyor” dedi.

YERLİ SİBER GÜVENLİK KÜMELENMESİ 2017’DE BAŞLADI

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici ise proje ve kümelenme faaliyetleri hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, 2017 yılında ilgili tüm kamu kurum/kuruluşlar, özel sektör ve akademi temsilcilerinin katılımlarıyla ortaya çıkan, Savunma Sanayii Başkanlığı ve Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından desteklenen ve SSTEK A.Ş. tarafından yürütülen bir proje. Türkiye’deki siber güvenlik ekosisteminin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yenilikçi yöntemlerle karşılanması için en üst düzey iş birliği ve eşgüdümü ve sağlıklı rekabet koşullarını sağlayarak ekosistemi geliştirmek ve bunun sürekliliğini sağlayacak mekanizmaları oluşturmak kümelenmemizin ana hedefi. Bu doğrultuda, kümelenmemizin kurucu üyelerinden olan CyberArts ve Binalyze firmalarının iş birliği ile, ülkemizin en değerli markalarından biri olan THY için kritik öneme sahip, siber olay müdahale projesinin başarı ile hayata geçirilmesinden biz de son derece memnunuz.”