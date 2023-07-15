THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu?
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yeni ev sahibi olmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu THY Emlak konutları projesi kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişine dair son gelişmeler...
Ev sahibi olmak isteyenler tarafından THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimleri ne zaman yapılacak merak ediliyor. 2 Haziran 2023 tarihinde sona eren başvuruların ardından projeye başvuranlar 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin ödeme planlarını sorgularken kura çekimleri ile isim listesinin ne zaman açıklanacağını da öğrenmek istiyor. İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy projesine dair son gelişmeler.
THY EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabilir.
Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor.
İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor.
Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır.
Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.
THY EMLAK KONUT ÖDEME PLANI NASIL?
Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a yapılacak.
EMLAK KONUT PRJOESİNDE İLK YIL İÇİN BELİRLENEN TAKSİT TUTARI
İlk yıl için belirlenen taksit tutarı şöyle;
- 3+1 daireler için 15.000 TL,
- 2+1 daireler için 10.000 TL,
- 1+1 daireler içinse 7.500 TL’dir.
THY EMLAK KONUT BAŞVURUSU İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
THY Emlak Konut Arnavutköy projesi kura başvuruları Emlak Konut Online İşlemler "Kura İşlemleri" ekranından iptal edilebilir.
THY EMLAK KONUT ARNAVUTKÖY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir Evleri için kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. Başvuruların sona ermesinin ardından kura çekiliş tarihinin resmi internet sitesi üzerinden duyurulması bekleniyor.