THY Emlak Konut kura çekimi ne zaman açıklanacak? İsim listesi belli oldu mu? THY Emlak Konut Arnavutköy projesi için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Yeni ev sahibi olmak isteyenlerin başvuruda bulunduğu THY Emlak konutları projesi kura çekilişleri için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekilişine dair son gelişmeler... Habertürk Giriş: 15.07.2023 - 00:34 Güncelleme: 15.07.2023 - 00:34 facebook

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Ev sahibi olmak isteyenler tarafından THY Emlak Konut Arnavutköy kura çekimleri ne zaman yapılacak merak ediliyor. 2 Haziran 2023 tarihinde sona eren başvuruların ardından projeye başvuranlar 1+1, 2+1 ve 3+1 dairelerin ödeme planlarını sorgularken kura çekimleri ile isim listesinin ne zaman açıklanacağını da öğrenmek istiyor. İşte, THY Emlak Konut Arnavutköy projesine dair son gelişmeler.

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THY EMLAK KONUT BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Kampanyaya İstanbul'da ikamet eden ve ilk kez ev sahibi olacak kişiler başvurabilir. Emlak konut ve Toki de 1 yıl içerisinde devir yapılan sözleşmesinin olmaması gerekiyor. İstanbul'da son 1 yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması gerekiyor. Proje toplam konut sayısı üzerinden engelli vatandaşlarımıza %5, şehit ve gazi yakınlarına %5, gençlere %20 kontenjan ayrılacaktır. Mücbir sebepler, durumlar hariç, 5 sene boyunca satış gerçekleşmeyecek.