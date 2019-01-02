Yeni yılı çok sayıda turist İstanbul'da karşıladı. Kent genelinde otellerde doluluk oranları yüzde 90'lara çıkarken, Avrupa ve Ortadoğu da dahil dünyanın birçok ülkesinden yeni yıl tatili için çok sayıda turist İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'ndan 27-30 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan dört günde geçen yolcu sayısı da transitler hariç 530 bin 500 kişiyi buldu.
DHA'dan Gökhan Artan'ın haberine göre, bu yolcuların 352 bin 500'ü dış, 178 bini ise iç hatlar yolcularından meydana geldi. Yeni yıla İstanbul'da girenlerin 1 Ocak'tan itibaren ülkelerine dönüşleri de başlaması dünden itibaren Atatürk Havalimanı'nda dönüş yoğunluğa neden oldu.Terminal girişlerinde ve biniş bankolarında zaman zaman uzun kuyruklar yaşandı.
ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN 1 OCAK'TA TRANSİTLER HARİÇ 112 BİN YOLCU GEÇTİ
Terminal içinden yolcu kuyrukları zaman zaman dışarı taştı. Pasaport polisleri yolcuları uçaklarına yetiştirebilmek için tüm bankoları dolu tutarken, Atatürk Havalimanı'nda 1 Ocak'ta iç ve dış hatlar da toplam 112 bin 600 yolcu geçiş yaptı.
Bu yolcuların 35 bini iç, 77 bin 600'ü ise dış hat yolcularından oluştu. Tatilci dönüşlerinin daha da artmasının beklendiği bugün dış hat yolcu sayısının 90 binleri bulacağı öğrenildi.
THY 2 GÜNDE 300 BİN YOLCU TAŞIDI
Türk Hava Yolları'nın da tatilci seyahatlerinin etkisiyle yolcu sayısı arttı. THY, 31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde 2 günde dünya genelinde taşıdığı yolcu sayısı 300 bini buldu. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, tatilci dönüşlerinin başladığı 1 Ocak'ta şirketin zamanında kalkış oranını da duyurdu.
— Bilal EKŞİ (@BilalEksiTHY) January 2, 2019
Sosyal medya hesabından Ekşi, "Yılın ilk gününde yaptığımız seferleri yüzde 93 zamanında kalkış oranı ile tamamladık. Yolcularımızı emniyet ve konforla zamanında ulaştırmaktan; THY farkı ile misafir etmekten memnuniyet duyuyoruz. Türkiye büyüyecek,THY yüksekten uçacaktır" açıklamasını yaptı.
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