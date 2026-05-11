        THY uçağı duman nedeniyle tahliye edildi... THY'den açıklama geldi

        THY uçağı duman nedeniyle tahliye edildi... THY'den açıklama geldi

        Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Katmandu seferini yapan tarifeli uçağındaki yolcular, uçağın Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'na normal inişinin ardından iniş takımlarında görülen duman nedeniyle tahliye edildi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "Tahliye süreci başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 09:03 Güncelleme:
        THY'den tahliye edilen uçağa ilişkin açıklama

        THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Üstün, "TK 726 sefer sayılı İstanbul-Katmandu uçuşunu gerçekleştiren TC-JNP tescilli Airbus A330 tipi uçağımızın piste normal iniş yapmasının ardından, taksi yolunda iniş takımlarında duman görülmesi üzerine kule ekiplerinin talimatı doğrultusunda tedbiren slide açılarak yolcu tahliyesi gerçekleştirilmiştir. Tahliye süreci başarıyla tamamlanmış olup herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır" ifadelerini kullandı.

        Dönüş uçuşu için ilave sefer planlandığını belirten Üstün, şunları kaydetti:

        "Uçağımızın teknik incelemeleri yetkili ekiplerimizce başlatılmıştır. İlk incelemelerde dumanın hidrolik borusunda meydana gelen teknik bir arızadan kaynaklandığı değerlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

