Thy üyelik numarası nedir? Thy üyelik numarası nerede yazar, nasıl öğrenilir?

Uçuş millerini biriktirmek, özel kampanyalardan faydalanmak ve check-in işlemlerini hızlandırmak isteyenlerin yolu Türk Hava Yolları’nın sadakat programı Miles&Smiles ile kesişiyor. Bu sistemde her yolcunun kendine özel bir üyelik numarası bulunuyor. Sık seyahat edenlerden ilk kez kayıt olanlara kadar herkesin aklındaki soruları sizin için derledik. Ayrıntılar yazımızda sizi bekliyor.

THY ÜYELİK NUMARASI NEDİR?

Türk Hava Yolları’nın sadakat programı Miles&Smiles’a katılan her yolcuya sistem tarafından verilen, dokuz haneden oluşan özel bir kimlik numarasıdır. Bu rakamsal kod, programdaki tüm mil hareketlerinizi, statü güncellemelerinizi ve kampanya haklarınızı kişisel hesabınıza bağlar. Kısacası Miles&Smiles ekosisteminde sizin pasaportunuz konumundadır; uçuş yaptıkça, ortak markalardan alışveriş ettikçe ya da kredi kartı ile harcama gerçekleştirdikçe kazanılan miller bu numara üzerinden toplanır ve izlenir.

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THY ÜYELİK NUMARASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Henüz programa üye olmadıysanız önce Miles&Smiles web sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kayıt formunu doldurur, birkaç saniye içinde numaranızı ekranda görürsünüz. Halihazırda üyeyseniz dört ana kanal bulunur: mobil uygulamanın Ana Sayfa sekmesindeki profil kutucuğu, web sitesine giriş yaptığınızda ekranın sağ üst köşesindeki ‘Hesabım’ menüsü, fiziki Miles&Smiles kartınızın ön yüzü ve THY çağrı merkezinin kimlik doğrulaması sonrasında verdiği sesli bilgilendirme.