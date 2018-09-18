THY, Atatürk Havalimanı
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THY ve Atatürk Havalimanı İsrail seferlerinde rekor kırdı

Türk Hava Yolları sekiz ayda İsrail hattında 712 bin yolcu taşıması ile bu hatta yeni rekor kırdı. Tel Aviv Ben Gurion ile İstanbul Atatürk Havalimanı arasında da Türk havayolu şirketlerinin yolcu trafiğinin yüzde 17.62'lik rekor artışıyla 702 bin yolcunun taşınmasıyla da Atatürk Havalimanı birinci destinasyon oldu

18.09.2018 - 09:50 | Güncelleme: DHA

Türk Hava Yolları Ortadoğu uçuşlarında bu yılın Ocak-Ağustos döneminde geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 8.9 artışla 4 milyon 120 bin 553 yolcu taşıdı. Yolcu doluluk oranı da 2.3 puan artışla yüzde 71.7'ye yükseldi. THY Ortaddoğu uçuşlarındaki İsrail pazarında Ocak-Ağustos döneminde taşıdığı 712 bin yolcu sayısıyla ülkedeki en fazla yolu taşıyan yabancı havayolu şirketleri arasında yine birinciliğini korudu. Bu hatta kendi rekorunu kıran THY, geçtiğimiz yıla göre yolcu sayısını bu hatta yüzde 9.78 artırdı. THY ile bu hatta transit yolcu kapma yarışında olan Rus Aeroflot'un ise yolcu sayısı yüzde 5 düşerek 504 bine inmesi dikkat çekti. THY geçtiğimiz Ağustos ayında da bu hatta yolcu sayısını yüzde 10 artırarak 114 bin yolcu taşıdı. Pegasus Havayolları da İsrail hattında 8 ayda 383 bin yolcu taşıdı.

ATATÜRK HAVALİMANI DA BİRİNCİ OLDU

Türkiye-İsrail arasında 8 ayda yolcu trafiği de yüzde 8.61 artışla transit yolcular da dahil bir milyon 413 bine çıkmasıyla Türkiye İsrail'de en çok yolcu trafiğinin gerçekleştiği ülke olma ünvanını korudu. ABD ise bir milyon 137 bin ile ikincilikte kaldı. İsrail ile en çok uçuş yapılan havalimanları arasında da Atatürk Havalimanı birinci oldu. Atatürk Havalimanı ile Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı arasında yüzde 17.62 artışla 702 bin yolcunun taşınması da yeni rekor oldu.İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı ile Tel Aviv arasında ise 8 ayda 292 bin yolcu trafiği gerçekleşti.Türkiye´ye Tel Aviv Ben Gurion Havalimanı'ndan her gün çoğunluğu İstanbul olmak üzere 19 uçak seferi yapılıyor.

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