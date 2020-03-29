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Dünyanın en çok noktasına uçuş yapan havayolu şirketi iken koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de sadece büyük şehirlere uçuşlar dışında tüm uçuşlarını durduran Türk Hava Yolları'nda Yönetim Kurulu flaş bir karara imza attı.

Şirket yönetim kurulu üyeleri 3 ay maaş almayacak ve yönetici düzeyindeki kişilerin de benzin, yol ve köprü ücretleri kendileri tarafından karşılanacak.

Sembolik de olsa THY’nin verdiği mücadele mesajı ise ekonomi çevrelerinde olumlu karşılandı. Zira yönetim kurulu üyeleri ikramiyeler hariç net 20 bin TL civarında bir aylık gelir elde ediyor. Yani 3 ayda 500 bin liralık bir tutarı yönetim THY’de bırakmış olacak. Diğer ulaşım giderleri de hesaplandığında belki de milyonluk bir katkı korona ile mücadele için mesaj niteliğinde bilançoda kalacak.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Türk Hava Yolları’nda Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Mecit Eş iken diğer üyeler ise şöyle Arda Ermut, Bilal Ekşi, Mithat Görkem Aksoy, Orhan Birdal, bağımsız üyeler de Ogün Şanlıer, Muzaffer Akpınar, Fatmanur Altun’dan oluşuyor.