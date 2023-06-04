Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ticaret Bakanı kim oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ticaret Bakanı'nı açıkladı!

Yeni Bakanlar Kurulu listesi Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. 28 Mayıs tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanarak 13. Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanan Erdoğan 3 Haziran Cumartesi günü Meclis'te yemin ederek görevine resmen başlamış oldu. Gelişmelerin ardından yeni kabinede açıklandı. İşte, yeni Ticaret Bakanı…

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Ticaret Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ticaret Bakanı'nı açıkladı!

    14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilen 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler yeni kabineye çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yeni Bakanlar listesi açıklandı. Peki, Ticaret Bakanı kim oldu? İşte yanıtı...
  • Ticaret Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ticaret Bakanı'nı açıkladı!

    TİCARET BAKANI KİM OLDU?

    Ticaret Bakanı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Bakanlar Kurulu'nda yeni kabine listesine göre yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş’tan sonra Ömer Bolat oldu.
  • Ticaret Bakanı kim oldu? Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ticaret Bakanı'nı açıkladı!

    DOÇ. DR. ÖMER BOLAT KİMDİR?

    30 Ağustos 1963 tarihinde İstanbul’da doğdu. İlk-orta-ticaret lisesi tahsilini İstanbul’da Yaptı.

    Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, uluslararası ekonomik ilişkiler bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini Avrupa entegrasyonu alanında Hollanda-Amsterdam Üniversitesi, Avrupa Enstitüsü’nde tamamladı. Ayrıca Almanya-Kiel Üniversitesi, Dünya Ekonomisi
    Enstitüsü’nün yüksek lisans düzeyindeki uluslararası ekonomi ve işletme programından mezun oldu. Yurda dönüşünde Marmara Üniversitesi, Avrupa Topluluğu Enstitüsü’nden “Avrupa Para Sistemi” konusundaki teziyle doktora diplomasını 30 Ocak 1989’da aldı. Askerlik görevini 1989 yılı içinde Gölcük’te yaptı. 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Doçentlik hükümleri uyarınca girdiği Doçentlik imtihanını başararak, Uluslararası İktisat alanında, Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) Başkanlığı tarafından, Şubat 2014’ten itibaren Doçent unvan ve yetkisi verilmiştir. Eylül 2015 tarihinden itibaren İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde uluslararası ekonomi, yönetim, işletme ve girişimcilik alanında Yüksek Lisans dersleri vermektedir.

    İktisadi Kalkınma Vakfı’nda (İKV) 1981-1993 yılları arasında uzman-araştırmacı olarak çalışmasını müteakiben, 1993 yılında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Sekreterliği görevine başladı. MÜSİAD Yönetim Kurulu’ndaki 15 yıllık görev süresi içinde 7 yıl Genel Sekreter, 4 yıl
    Genel Başkan yardımcısı ve Nisan 2004-2008 yılları arasında 4 yıl da MÜSİAD Genel Başkanı olarak görev yaptı. 19 Nisan 2008 tarihinde yapılan Genel Kurul’da MÜSİAD Genel Başkanlık görevini devretti. Bunun yanında, 2006-2008 yılları arasında Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (TOBB-DEİK)
    Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda seminer, kurs ve sempozyumlara katıldı. 30 kadar rapor, kitap ve 110 civarında makalesi yayınlandı. Nisan 2007’de Küre Yayınları tarafından “Medeniyet İdeali” isimli, Ağustos 2009’da Hayat Yayınları tarafından “Liderlik Gönül İşidir” isimli iki kitabı yayınlandı. İngilizce ve Almanca biliyor. Evli ve iki çocuğu var. Özel sektörde, personel taşımacılığı, inşaat, traktör üretimi, tekstil üretimi, liman işletmeciliği ve yazılı ve görsel medya sektörlerinde iştigal eden ALBAYRAK Holding A.Ş.’de, Genel Koordinatör (CEO) olarak Mayıs 2000’den bu yana iş hayatını sürdürmektedir. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nda (MKYK) 3 yıl süreyle (Eylül 2012-Eylül 2015) üye ve Ekonomik İşler Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Kasım 2015’den buyana AK Parti “Siyasi Erdem ve Etik Kurulu” Asıl Üyesi olarak görev yapmaktadır. Halen birçok gönüllü teşekküllerde gönüllü hizmet yapmaktadır:
    1. MÜSİAD 3. Dönem Genel Başkanı (2004-2008) ve halen Yüksek İstişare Heyeti Üyesi. (1993-
    2015)
    2. İKV- İktisadi Kalkınma Vakfı, Araştırmacı – Uzman (1982-1993)
    3. TOBB-DEİK-Dış Ekonomik ilişkiler Kurulu, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi (2006-2008)
    4. İGİAD-İktisadi Girişim ve İş Ahlakı Derneği, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi
    5. KONSİAD Konya Sanayici ve İşadamları Derneği, İstişare Heyeti Üyesi
    6. İYC-İlim Yayma Cemiyeti,
    i. İstişare Heyeti Üyesi (2014-……)
    ii. Yönetim Kurulu Üyesi (2010-2014)
    7. İstanbul Şehir Üniversitesi, Mütevelli Heyet Üyesi (2008-2015)
    8. UTESAV-Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı, Kurucular Kurulu
    Üyesi.
    9. Yunus Emre Vakfı, Mütevelli Heyet Üyesi (2014- ……)
    10. İstanbul Darülfünun İlahiyat Vakfı, Kurucular Kurulu Üyesi (2013-……)
    11. Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi (Ağustos 2015-……)
    12. KİSAV-Kıbrıs İlim Ahlak ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Mütevelli Heyet Üyesi (2013-…..)
    13. TGTV-Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Yüksek İstişare Heyeti Üyesi
    14. ARTİAD, Arap-Türk İşadamları Derneği, Yüksek İstişare Heyeti Üyesi
    15. Bilim ve Sanat Vakfı (BSV), İstişare Heyeti Üyesi
    16. SEZAM-Prof. Dr. Sabahattin Zaim Araştırma Merkezi, İstişare Kurulu Üyesi
    17. İKDER – İktisatçılar Derneği, İstişare Heyeti Üyesi
    18. Dostlar Divanı, İstişare Heyeti Üyesi
    19. 7 Hilal Gençlik Derneği, Akil İnsanlar Heyeti Üyesi
    20. ASAV-Avrasya Türk Kültürü Strateji Araştırma Vakfı, Danışma Konseyi Üyesi
    21. MUM-DER, Marmara Üniversitesi Mezunlar ve Mensuplar Derneği, İstişare Kurulu Üyesi
    22. TÜRES, Türkiye Restaurant İşletmeleri Derneği, İstişare Heyeti Üyesi ( 2016 - …..)

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.