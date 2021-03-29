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Haberlerİş-YaşamTicaret Bakanı Pekcan: Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi üs seçmesi şaşırtıcı değil
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Ticaret Bakanı Pekcan: Yatırımcılar Türkiye'nin geleceğine güveniyor

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yatırımcıların Türkiye'nin geleceğine güvendiğini belirterek, "Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise, Türkiye'nin Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke olacağını belirterek, "Xiaomi yatırımı, Türkiye'nin akıllı telefon üretiminde küresel bir üs olması yolunda köşe taşlarından biri." açıklamasında bulundu

Ticaret Bakanı Pekcan: Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi üs seçmesi şaşırtıcı değil
AA

Teknoloji şirketlerinden Xiaomi ve partneri Salcomp'un, yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip İstanbul Avcılar'daki fabrikasının açılışı gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, etkinlik için gönderdiği video mesajda, Xiaomi ve Salcomp’un Türkiye'de yatırım gerçekleştiriyor olmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Gerçekleşen yatırımın gerek teknoloji yönüyle gerekse ihracat potansiyeli yönüyle oldukça dikkati çekici ve stratejik bir yatırım olduğuna değinen Pekcan, “Güçlü beşeri sermayesi ve kritik pazarlara yakınlığı ile yatırımcısına her zaman kazandırmış olan Türkiye’nin büyüme serüveni, yerli ve yabancı yatırımlarla devam etmektedir. Büyüme perspektifimizin odağında teknoloji ve katma değer yatmaktadır. Bu bakımdan, Xiaomi gibi önemli bir teknoloji şirketinin ülkemizi bir üretim üssü olarak seçmesi şaşırtıcı değildir. Xiaomi ve Salcomp’u, Türkiye’nin başarı serüvenine dahil oldukları için tebrik ediyor, aramıza hoş geldiniz diyorum.” diye konuştu.

Teknolojinin Türkiye’nin ihracatındaki önemine değinen Pekcan, "Bugün Türkiye’nin ihracatında, en yüksek payı yüzde 35,7 ile 'orta-yüksek teknoloji' ürünler almaktadır. 'Yüksek teknoloji' ürünler ile birlikte değerlendirildiğinde bu oran yüzde 39,1’e çıkmaktadır. Son yıllarda teknoloji alanında kat ettiğimiz mesafeyi daha da iyileştirerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.

"TÜRKİYE YATIRIMCI, ÜRETİCİ VE İHRACATÇI İÇİN DOĞRU ADRES OLMAYA DEVAM ETTİ"

Küresel ekonominin hızlı bir dönüşümün içinden geçtiği bu dönemde, Türkiye’nin yatırımcı, üretici ve ihracatçı için doğru adres olmaya devam ettiğinin altını çizen Pekcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pandemi gibi zor bir dönemde pozitif büyüme sağlayan Türkiye, ihracatında da hızlı ve güçlü toparlanma ile yeni rekorlara imza atmakta, küresel ekonominin en dinamik aktörlerinden biri olmaya devam etmektedir. Başta Avrupa Birliği ile olmak üzere, bölgemizde ve ötesindeki tedarik zincirleri içerisindeki rolümüzü güçlendirme hedefi ile hareket etmeye devam ediyoruz. Son dönemde Türkiye’nin dünya toplam ihracatından aldığı pay ilk kez yüzde 1’in üzerine çıkmıştır.

Gümrük Birliğimiz ve mevcut Serbest Ticaret Anlaşmaları ağımız göz önüne alındığında Türkiye, yatırımcısına, dünya ekonomisinin yüzde 27’sine karşılık gelen 23,4 trilyon dolarlık bir pazarda serbestçe ve avantajlı bir şekilde ticaret yapabilme olanağını sunmaktadır. Bildiğiniz üzere yabancı yatırımcılar, Türkiye’de, her yönüyle çok güçlü bir altyapı bulmaktadır. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak, ihracatta devlet desteklerimizle, Eximbank finansmanıyla, Kolay İhracat Platformu gibi dijital danışmanlık sağlayan enstrümanlarımızla ve Bakanlığımızın geniş yurt içi ve yurt dışı teşkilatıyla yatırımcılara etkin imkanlar sunmaya devam ediyoruz."

"BİZLER ÜLKEMİZİN GELECEĞİNE GÜVENİYORUZ; YATIRIMCI, TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNE GÜVENİYOR"

Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri projesine de değinen Pekcan, "Geçtiğimiz sene hayata geçirdiğimiz Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgelerinde, ihracat perspektifi ile yapılacak teknoloji yatırımlarına çok önemli destek ve teşvikler sağladığımızı buradan bir kez daha ifade etmek isterim. İlk İhtisas Serbest Bölgemiz, bilişim sektöründe faaliyete geçmiş ve yatırımcı kabul etmeye başlamıştır. Türkiye’nin rekabetçilik yönünde sağladığı avantajlar ile birlikte, yatırımcıya sağlanan kurumsal, mali ve teknik destekler sayesinde ülkemiz, uluslararası doğrudan yatırımlar bakımından bir çekim ve cazibe merkezi olmayı sürdürecektir. Bu da yatırım, üretim, istihdam ve ihracat hedeflerimizde elimizi güçlü kılmaya devam edecektir. Bizler ülkemizin geleceğine güveniyoruz; yatırımcı, Türkiye’nin geleceğine güveniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Xiaomi ve Salcomp’un yönetici ve yetkililerine Türkiye’deki fırsatı gördükleri için tebriklerini ileten Pekcan, "İnanıyorum Xiomi (Şau-mi),ülkemizdeki teknoloji sektörü içerisinde önemli bir paydaş olacak, sektörün diğer aktörleri ile önemli etkileşimler sağlayacak ve ülkemizdeki bu yatırımlarından dolayı her anlamda büyük kazanımlar elde edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, teknolojisiyle, yarattığı istihdam ile her açıdan oldukça stratejik bir yatırım olan bu fabrikanın, ülkemize ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, çalışanlara şimdiden başarılar diliyorum." temennisinde bulundu.

BAKAN VARANK: TÜRKİYE, XIOMI'NİN DÜNYADA ÜRETİM GERÇEKLEŞTİRDİĞİ 4. ÜLKE

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke olacağını belirterek, "Xiaomi yatırımı, Türkiye'nin akıllı telefon üretiminde küresel bir üs olması yolunda köşe taşlarından biri." dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılışa gönderdiği video mesajda, Xiaomi ve Salcomp'un ortak yatırımından mutluluk duyduğunu belirterek, "Yaklaşık 2 yıl önce Türkiye pazarına açılan Xiaomi, başarılı faaliyetlerini ülkemize yaptığı bu yatırımla taçlandırıyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin, Xiaomi'nin dünyada üretim gerçekleştirdiği 4'üncü ülke olacağını aktaran Varank, bu yatırımın, Türkiye'nin küresel bir akıllı telefon üretim üssü olması yolunda bir köşe taşı olduğunu, firmanın yapacağı ihracat ve katma değerli üretimin ülke ekonomisine katkı sağlayacağını vurguladı.

"FABRİKA, TÜRKİYE İLE ÇEVRE PAZARLARDAKİ YÜKSEK POTANSİYEL İLE BÜYÜYECEK"

Mustafa Varank, 14 bin metrekare alan üzerinde kurulan fabrikada yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesi olacağını belirterek, firmanın ilk etapta 2 bin vatandaşa istihdam sağlayacağını, fabrikanın Türkiye ile çevre pazarlardaki yüksek potansiyel ile büyüyeceğini kaydetti.

Türkiye'nin pandemi şartlarında da ivme kazanmaya devam ettiğini aktaran Varank, "Pandeminin doğurduğu belirsizlik ortamına rağmen geçtiğimiz yıl düzenlediğimiz yatırım teşvik belgesi adedi bir önceki yıla göre yüzde 86, yatırım tutarı ise yüzde 25 artış gösterdi." ifadesini kullandı.

İmalat sanayi özelinde düzenlenen belge adedinin 110 ve yatırım tutarının yüzde 81 arttığını bildiren Varank, şunları kaydetti:

"Salgın sürecindeki bu başarıda, hükümetimizin hem halk sağlığını koruyacak hem de ekonomide çarkların dönmesini temin edecek dengeli ve kararlı politikalarının büyük rolü var. Ancak en önemli pay sahipleri elbette sanayicilerimiz ve büyük bir özveri ile üretimi sürdüren emekçi kardeşlerimizdir. Tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara rağmen gerek ulusal gerekse de uluslararası taahhütlerini yerine getirme noktasında büyük bir gayret sarf ettiler. Böylelikle imalat sanayimiz, yılın son çeyreğinde yüzde 10,5 yıllık büyüme ile çeyreklik büyümeye en yüksek katkıyı veren sektör oldu. Uluslararası kuruluşlar pandemi sonrası dönemde bölgesel ticaretin ve arz kaynaklarına yakınlığın her zamankinden daha fazla önem kazanacağını öngörüyor."

"YATIRIMCILARIMIZA JER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLIYORUZ"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Türkiye'nin "batının doğuya ve doğunun batıya açıldığı kapısı" olduğunu belirterek, Türkiye'nin, yatırımcılar için tüketiciye hızlı ulaşım imkanı sağladığını, dinamik nüfusu, nitelikli iş gücü ve geniş pazarlarıyla aranan yatırım ortamını sunduğunu aktardı.

"Bakanlık olarak yüksek teknoloji sektörlerdeki Ar-Ge ve nitelikli insan gücü kapasitesini geliştirmek için yoğun bir gayret içerisindeyiz. Yüksek teknolojili sektörlerde yapılacak yatırımları, bölge ayrımı olmaksızın 5. bölge desteklerinden yararlandırıyoruz" diyen Varank, Xiaomi-Salcomp telefon üretim tesisinin de bu kapsamdaki öncelikli desteklerinden faydalanacağını bildirdi.

Varank, Türkiye'nin bugüne kadar toplam 971 milyon liralık sabit yatırım ve 3 bin 500 ilave istihdam öngören 12 ayrı akıllı telefon yatırımcısına teşvik belgesi düzenlediğini belirterek, bu firmaların da desteklerden yararlanacağını kaydetti.

Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakanlık olarak paradigma değişikliklerinin de sıkı takipçiyiz. Bu bağlamda sanayiye ışık tutacak 5G ve Ötesi Teknolojiler ile Bağlantılı Yaşam Yol Haritası ve Sanayinin Dijital Dönüşümü Yol Haritalarını hazırladık. Bu yol haritalarıyla sanayinin hızlı dönüşümü noktasındaki eylem planlarımızı seri bir şekilde hayata geçireceğiz. Yatırımcılarımız bizim misafirlerimiz, değerli iş ortaklarımız. Türkiye olarak yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. İşte global akıllı telefon üreticilerinin peş peşe gelen bu yatırım kararları gayretlerimizin meyvesini verdiğini gösteriyor. Yatırım ortamını daha da iyileştirmeye yönelik ekonomi reform takvimimizin hayata geçmesiyle birlikte bu yatırımların sayısının artacağına inancımız tam."

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