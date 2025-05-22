Bakanlıktan yapılan açıklamada, istihdam ve üretim odaklı vizyon doğrultusunda yürütülen kredi destek programlarına ilişkin bilgi verildi.

Nisan sonu itibarıyla esnaf ve sanatkarlara kullandırılan Hazine destekli, faiz indirimli kredilerin toplam tutarının 615,4 milyar lira seviyesine çıktığı belirtilen açıklamada, "Böylece 600 milyar liralık eşiği geride bırakarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek tutarına ulaştık." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, yıllara yayılan istikrarlı artışa dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"2023'te 441 bin 151 kredi kullandırımıyla 164 milyar lira rekor finansman sağladık. 2024'te 232 bin 192 krediyle 114,8 milyar lira faiz indirimli kaynak sunduk. Bu yılın 4 ayında da 86 bin 416 krediyle 51,5 milyar lirayı işletmelerimizin hizmetine verdik. Aynı tarih itibarıyla toplam kredi bakiyesi 261,5 milyar lira, kredili esnaf-sanatkar sayımız ise 791 bin 47 oldu."

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18 BAŞLIKTA FİNANSMAN SAĞLANDI

Kredili bakiyelerin sektörel dağılımında öne çıkan alanlara işaret edilen açıklamada, toptan-perakende ticaretin 82 milyar lira, ulaştırma ve depolamanın 72 milyar lira, imalat sektörünün 22,3 milyar lira olduğu belirtildi.

Açıklamada, söz konusu üç sektörün toplam bakiyenin yarısından fazlasını oluşturduğuna işaret edilerek, tarımdan turizme, eğitimden sağlığa kadar esnaf ve sanatkarlara 18 başlıkta finansman sağlandığı bildirildi.

Kredi şartlarının esnafın lehine sürekli iyileştirilmeye devam edildiği vurgulanan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu: "Son düzenlemelerle birlikte esnaf ve sanatkarlarımız için verdiğimiz yeni destekler de bulunuyor. Bu kapsamda, işletme kredi üst limitini 1 milyon liraya, yatırım kredi limitini 2,5 milyon liraya çıkardık. Azami 5 yaşa kadar ikinci el araç alımlarını yatırım kredisine dahil ettik. Genel işletme kredilerinde 36 ay olan toplam geri ödeme süresini genişleterek 48 aya çıkardık. Kredi geri ödemelerinde taksit ödeme süresini 3 aydan isteğe bağlı olarak 6 aya yükselttik. Kredi başvurusunda bulunabilmek için faaliyete başlama süre şartını 6 aydan 3 aya indirdik. Krediler için esnafımızın üstlendiği faiz oranını yüzde 29'dan yüzde 25'e düşürdük. Kredi faizlerinin Hazine sübvansiyon oranı yüzde 20 iken bu oranı genel işletme kredileri ile yatırım kredileri için yüzde 50'ye yükselttik." REKLAM 13 BİN 829 ESNAF, İŞ YERİ VE TAŞIT EDİNME KREDİLERİNDEN FAYDALANDI Açıklamada, girişimcilik ruhunu desteklemek için sıfır faizli özel programların yürürlüğe alındığına işaret edilerek, "Bu kapsamda, 768 esnafımıza 145,5 milyon lira genç girişimci kredisi, 255 esnafımıza 18,9 milyon lira usta girişimci kredisi, 270 esnafımıza 17,3 milyon lira kaybolmaya yüz tutan meslek kredisi olarak faizsiz finansman sağladık. Ayrıca 13 bin 829 esnafımız iş yeri veya taşıt edinme amaçlı yatırım kredilerinden faydalanırken bu kalemdeki kredi kullandırımı 8,9 milyar lirayı aşmıştır." ifadeleri kullanıldı.