        Ticaret Bakanlığı'ndan, 11 ayda 1,6 milyar lira ceza - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan, 11 ayda 1,6 milyar lira ceza

        Ticaret Bakanlığı, bu yıl ocak-kasım döneminde gerçekleştirdiği denetimlerde, tüketicilerin sağlığını tehdit eden ve ekonomik çıkarlarına aykırı davranan firmalara toplam 1,6 milyar lira idari para cezası kesti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2025 - 12:12 Güncelleme: 25.12.2025 - 12:12
        Ticaret Bakanlığı'ndan, 11 ayda 1,6 milyar lira ceza
        Bakanlıktan edinilen bilgiye göre tüketiciler, CİMER, e-Devlet, e-posta, yazılı başvuru gibi yöntemlerle pek çok konudaki şikayetlerini Ticaret Bakanlığına ulaştırıyor.

        Bu kapsamda kasım itibarıyla Bakanlığa ayıplı mal ve hizmetler, mesafeli sözleşmeler, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalar, garanti belgesi, satış sonrası hizmetler ve abonelik sözleşmeleri gibi konularda 197 bin 846 tüketici şikayeti ulaştı.

        Söz konusu şikayetler ilgili birimlerce incelendi ve denetim faaliyeti gerçekleştirildi. Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatınca ocak-kasım döneminde yaklaşık 409 bin firma denetlendi.

        Denetim yapılan firmalardan yaklaşık 87 bini hakkında yaptırım uygulanması kararlaştırıldı. Bu kapsamda tüketicilerin sağlık, güvenlik ve ekonomik çıkarlarını tehlikeye attığı tespit edilen ürünlere yönelik ocak-kasım döneminde toplam 1,6 milyar lira idari para cezası uygulandı.

        "ALO 175" İLE GÜNDE ORTALAMA 1000 ÇAĞRI CEVAPLANIYOR

        Bakanlığın "Alo 175 Tüketici Danışma Hattı" da vatandaşların karşılaştıkları sorunlara çözüm yollarının sunulduğu ve uyuşmazlıklarının giderilmesi amacıyla başvuruların ilgili mercilere yönlendirildiği çağrı merkezi uygulaması olarak hizmet veriyor.

        Bu uygulamayla tüketicilerin kendilerine yönelik işlemler ve uygulamalardan doğabilecek tüm uyuşmazlıklarda haklarını çekinmeden arayabilmeleri amaçlanıyor.

        Günlük ortalama 1000 başvurunun cevaplandığı çağrı merkezinde, 2024'te 422 bin 784, bu yıl kasım itibarıyla da 431 bin 758 çağrıya cevap verildi.

        "TÜKETİCİLERİMİZ DİKKATİ OLSUN" UYARISI

        Öte yandan Bakanlık yetkilileri, tüketicileri ürün satın alırken dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Buna göre tatil sektöründe vatandaşların sıklıkla karşılaştığı sorunların başında, ücretsiz tatil kazanıldığı vaadiyle tatil tesislerine davet edilerek burada yapılan pazarlama faaliyetleri sonucu sözleşme imzalamaya ikna edilmeleri geliyor. Bu yönde davet alan tüketicilerin tesise gitmeleri halinde kendilerine tanıtım ve satış yapılacağının bilincinde olmaları gerekiyor.

        Tüketicilerin belirli bir standartta yenilenerek garantili ve sertifikalı şekilde "yenilenmiş ürün" satın alırken, Bakanlıkça yetkilendirilmiş yenileme merkezlerinin listesini ve bu firmalara verilen yetki belgelerini görüntülemeleri tavsiye ediliyor.

        Yetkili servis olmadığı halde bu izlenimi uyandıracak şekilde tanıtım yapan firmalar tarafından mağdur olmamak için Bakanlıkça oluşturulan "www.servis.gov.tr" adresinden erişilebilen Servis Bilgi Sistemi üzerinden kullandıkları ürünlerin yetkili servis bilgilerine bakmak önem taşıyor.

        Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, çocuk bakım gereçleri, deterjan, mobilya gibi ürünler tercih edilirken Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'ndeki bildirimlerin incelenmesi, ürün üzerindeki uyarı ve talimatlara uyulması gerekiyor.

        e-Ticaret işlemlerini ifade eden mesafeli sözleşmelerde de tüketicilerin alışveriş yapmadan önce ve alışveriş esnasında dikkat etmeleri önem taşıyor.

        Habertürk Gündem - 21 Aralık 2025 (Umut Hakkı Konusunda Kim, Ne Diyor?)

        Süreç komisyonunda rapor mesaisi. Umut Hakkı konusunda kim, ne diyor? PKK'ya dair saha raporları ne diyor? Kamuoyu desteği ne durumda? Hangi Parti ne önerdi, neye değinmedi? AK Parti raporunda hangi formül var? Süreci kim rahatlatıyor, kim zorluyor? SDG-Ş

