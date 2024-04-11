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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Son dakika: İsrail'e yasak kapsamındaki ürünlerin ticaretin devam ettiği iddiaları yalanlandı! Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama! - İş-Yaşam Haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e yasak kapsamındaki ürünlerin ticaretin devam ettiği iddialarına yalanlama

        Ticaret Bakanlığı, İsrail'e 'yasak' kapsamındaki ürünlerin ihracatının devam ettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek bir açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.04.2024 - 21:15 Güncelleme: 11.04.2024 - 21:27
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        Ticaret Bakanlığı'ndan İsrail'e ihracat açıklaması
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        Ticaret Bakanlığı'nca sosyal medya platformu X üzerinden yapılan "İsrail'e "yasak kapsamındaki ürünlerin ihracatının devam ettiği"ne dair iddialar tümüyle yalandır" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        Bugün sosyal medyada yer verilen "yasak kapsamındaki ürünlerin İsrail'e ihracatının devam ettiği"ne dair iddialar tümüyle yalandır, itibar edilmemelidir.

        Bilindiği üzere, devletimizin aldığı karar gereği, toplam 54 ürün grubuna ait 1.019 farklı gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan ürünlerin İsrail'e ihracatı Ticaret Bakanlığı tarafından durdurulmuştur. Sözkonusu ürünlerin ihracatına ilişkin gümrük beyannamelerinin tescil işlemleri, 9 Nisan 2024 tarihi saat 09.00'dan itibaren durdurulmuştur. Bu kapsamda, 9 Nisan 2024 Salı günü sabah 09.00 itibarıyla, yasak konusu ürünlerin İsrail'e ihracatına ilişkin olarak, herhangi bir ihracat beyanname tesciline kesinlikle izin verilmemektedir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif haber içerikleri tümüyle yanlıştır.

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        #haberler
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