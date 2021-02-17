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Ticaret Bakanlığı'ndan satılık ikinci el araçlar! İşte bakanlık satılık ikinci el araçların listesi yayında

Ticaret Bakanlığı satılık ikinci el araçların listesini yayımladı. Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar piyasanın çok altında fiyatlara satılıyor. İşte ikinci el araçların listesi

Ticaret Bakanlığı'ndan satılık ikinci el araçlar! İşte bakanlık satılık ikinci el araçların listesi yayında

Bakanlıktan satılık ikinci el araçlar vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Otomobil sahibi olmak isteyen sürücüler ihale sistemiyle piyasanın çok daha altın da fiyatlarla ikinci el araçlara sahip olabilecek.

TİCARET BAKANLIĞINDAN SATILIK İKİNCİ EL ARAÇLARI

Ticaret Bakanlığı ise araba almak isteyen tüketicilere güzel bir fırsat sunuyor. Her ay ikinci el araçları ihaleyle satışa çıkaran Ticaret Bakanlığı şimdi ise yeni liste yayımlandı. İşte ihale yoluyla satışa çıkarılan o araçlar...

İhale başlangıç bedeli araçlar için satışa esas bedelin yüzde 75'idir. İhaleye yönelik şartlar okunarak satın alma işlemleri gerçekleştiriliyor.

Ayrıca sadece şase veya karoseri kalmış olan araçları da alarak sıfır araba almak için hurda indirimi avantajı sağlanabiliyor. Beğenilen arabanın ekspertiz raporuna bakmayı ya da görme imkanı varsa arabayı gidip görmenizde fayda var.

BAKANLIKTAN SATILIK İKİNCİ EL ARAÇLARIN LİSTESİ 2021

2005 model MINI COOPER araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 76 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2004 model AUDI A6 3.0 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 125 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2005 model BMW 320D araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 100 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2005 model BMW 318 İ araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 135 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2012 model VOLVO XC60 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 300 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2007 model OPEL ZAFİRA araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 80 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2006 model MERCEDES B180 CDI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 120 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2006 model VOLVO V70 araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 140 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

2008 model SKODA OCTAVİA 2.0 TDI COMBI araç Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde 90 bin liradan satışa çıkarıldı. Aracın ihale bitiş tarihi ise 22.02.2021 olarak belirlendi.

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