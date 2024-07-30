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        Haberler Magazin Ticaret Bakanlığı'ndan Şeyma Subaşı'ya ceza - Magazin haberleri

        Ticaret Bakanlığı'ndan Şeyma Subaşı'ya ceza

        Ticaret Bakanlığı, Şeyma Subaşı'nın sosyal medya hesabından gizli reklam yaparak hem kanunu çiğnediği hem de reklamlardan elde ettiği gelirin vergisini ödemediğini tespit etti. Subaşı'ya 550 bin 59 lira para cezası kesildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2024 - 15:58 Güncelleme: 30.07.2024 - 16:08
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        Sosyal medya fenomenlerine yönelik denetimler sürdüren Ticaret Bakanlığı, bu hesaplar üzerinden haksız kazanç sağlanmasının önüne geçilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

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        Bu çerçevede Şeyma Subaşı'nın da gizli reklam yaparak vergi ödemediğinin belirlendiği öğrenildi. Ticaret Bakanlığı, Subaşı'nın farklı tarihlerde, 5 farklı markanın reklamını yaptığını ve bunu gizlediğini tespit etti.

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        Bu şekilde hem kanunu çiğneyen hem de reklamlardan elde ettiği gelirin vergisini ödemeyen Subaşı'ya Ticaret Bakanlığı'nın 550 bin 59 lira para cezası kestiği öğrenildi.

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        Ürünlerin reklamını yapıp ancak 'reklam' olduğunu belirtmeyen Subaşı, zaman zaman tepki çeken haberlerle gündeme geliyor. Sosyal medya hesabından sıkça kıyafet ve mücevher gibi birçok ürün paylaşan Şubaşı'nın gizli reklamı ise tepki topladı.

        #şeyam subaşı
        #Ticaret Bakanlığı
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