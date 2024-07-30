Ticaret Bakanlığı'ndan Şeyma Subaşı'ya ceza

Bu çerçevede Şeyma Subaşı'nın da gizli reklam yaparak vergi ödemediğinin belirlendiği öğrenildi. Ticaret Bakanlığı, Subaşı'nın farklı tarihlerde, 5 farklı markanın reklamını yaptığını ve bunu gizlediğini tespit etti.