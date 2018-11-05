İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, BAKİEL sektörü URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) heyeti, 12 firma ile birlikte bu yıl 124'üncüsü düzenlenen ve dünyanın en büyük 3 fuarından biri olan Çin'deki Canton Fuarı'na katıldı.

Çin’in ithal ve ihraç ettiği tüm ürünlerin aynı anda sergilendiği fuarda, 15 milyar dolara yakın ticaret hacminin gerçekleştiği tahmin ediliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bağlantı elemanları, kilitler, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerine yönelik olarak yerinde incelemelerde bulunduklarını ve gerek gelişen teknolojiler gerekse sektörün gelecek izlenimleri konusunda fikir sahibi olduklarını belirtti.

Tecdelioğlu, 2017'de BAKİEL olarak Çin’e 12,2 milyon dolar ve bu yılın ocak-ağustos döneminde ise 12 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının sektör açısından avantaj yaratabileceğini vurguladı.

Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan bağlantı ekipmanları açısından bir fırsat gördüklerini aktaran Tecdelioğlu, şunları kaydetti:

"Çin fabrikalarında ulusal ve yabancı firmaların otomobilleri de üretiliyor ve alımların büyük çoğunluğu ülke içinde gerçekleşiyor. Çinli şirketlerce üretilen araçlar en çok Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ülkeleri ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Bu bağlamda bağlantı elemanları sektörünün ana pazarlarından biri olan otomotiv sektörünün de Çin’de gelişmesine paralel olarak ithalatının artacağı öngörülüyor. Bu da sektörde lider konumda olan Türkiye’yi, Çin’e ihracat anlamında öne çıkarıyor. Biz 2018 yılında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları neticesinde BAKİEL sektörü olarak, Çin pazarından ithalatımızı azaltmayı ve ihracatımızı da yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz."

"TÜRK FİRMALARI BAŞKA ÜLKELERDEN ALIP ÇİN'E SATARAK YENİ BİR KAZANÇ KAPISI OLUŞTURABİLİR"

Çetin Tecdelioğlu, Türkiye'nin Çin'e direkt ihracatında artış olabileceği gibi aynı zamanda bir ticaret fırsatı daha yakalanabileceğine işaret ederek, Çin'in artan ithalatını karşılayabilmek için başka ülkelere de yöneleceğini, bu anlamda Türk firmalarının başka ülkelerden alıp Çin'e satmak suretiyle yeni bir kazanç kapısı oluşturabileceğini belirtti.

Son yıllarda Çin’de tüketimin artmasının tüketici ürünlerine olan talebi ve arzı da artırdığını vurgulayan Tecdelioğlu, "Perakende, 2018 yılının 2. çeyreğinde ülke GSYH’sinin yüzde 9’unu oluşturdu. Ulaşım, gayrimenkul ve inşaat da Çin ekonomisinde önemli yerlere sahip sektörler arasında yer alıyor. Bu durum, aynı zamanda BAKİEL sektörlerinden olan mobilya aksesuarları sektörü için de avantajlar doğuruyor." ifadelerini kullandı.

Tecdelioğlu, fuarın kendileri için çok faydalı olduğunu da belirtti.

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