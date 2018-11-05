İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği'nden (İDDMİB) yapılan açıklamaya göre, BAKİEL sektörü URGE (Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi) heyeti, 12 firma ile birlikte bu yıl 124'üncüsü düzenlenen ve dünyanın en büyük 3 fuarından biri olan Çin'deki Canton Fuarı'na katıldı.
Çin’in ithal ve ihraç ettiği tüm ürünlerin aynı anda sergilendiği fuarda, 15 milyar dolara yakın ticaret hacminin gerçekleştiği tahmin ediliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen İDDMİB BAKİEL Komitesi Başkanı Çetin Tecdelioğlu, bağlantı elemanları, kilitler, el aletleri ve mobilya aksesuarları sektörlerine yönelik olarak yerinde incelemelerde bulunduklarını ve gerek gelişen teknolojiler gerekse sektörün gelecek izlenimleri konusunda fikir sahibi olduklarını belirtti.
Tecdelioğlu, 2017'de BAKİEL olarak Çin’e 12,2 milyon dolar ve bu yılın ocak-ağustos döneminde ise 12 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini belirterek, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının sektör açısından avantaj yaratabileceğini vurguladı.
Özellikle otomotiv sektöründe kullanılan bağlantı ekipmanları açısından bir fırsat gördüklerini aktaran Tecdelioğlu, şunları kaydetti:
"Çin fabrikalarında ulusal ve yabancı firmaların otomobilleri de üretiliyor ve alımların büyük çoğunluğu ülke içinde gerçekleşiyor. Çinli şirketlerce üretilen araçlar en çok Afrika, Güney Amerika, Orta Doğu ülkeleri ve Rusya’ya ihraç ediliyor. Bu bağlamda bağlantı elemanları sektörünün ana pazarlarından biri olan otomotiv sektörünün de Çin’de gelişmesine paralel olarak ithalatının artacağı öngörülüyor. Bu da sektörde lider konumda olan Türkiye’yi, Çin’e ihracat anlamında öne çıkarıyor. Biz 2018 yılında ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşları neticesinde BAKİEL sektörü olarak, Çin pazarından ithalatımızı azaltmayı ve ihracatımızı da yüzde 15 artırmayı hedefliyoruz."
"TÜRK FİRMALARI BAŞKA ÜLKELERDEN ALIP ÇİN'E SATARAK YENİ BİR KAZANÇ KAPISI OLUŞTURABİLİR"
Çetin Tecdelioğlu, Türkiye'nin Çin'e direkt ihracatında artış olabileceği gibi aynı zamanda bir ticaret fırsatı daha yakalanabileceğine işaret ederek, Çin'in artan ithalatını karşılayabilmek için başka ülkelere de yöneleceğini, bu anlamda Türk firmalarının başka ülkelerden alıp Çin'e satmak suretiyle yeni bir kazanç kapısı oluşturabileceğini belirtti.
Son yıllarda Çin’de tüketimin artmasının tüketici ürünlerine olan talebi ve arzı da artırdığını vurgulayan Tecdelioğlu, "Perakende, 2018 yılının 2. çeyreğinde ülke GSYH’sinin yüzde 9’unu oluşturdu. Ulaşım, gayrimenkul ve inşaat da Çin ekonomisinde önemli yerlere sahip sektörler arasında yer alıyor. Bu durum, aynı zamanda BAKİEL sektörlerinden olan mobilya aksesuarları sektörü için de avantajlar doğuruyor." ifadelerini kullandı.
Tecdelioğlu, fuarın kendileri için çok faydalı olduğunu da belirtti.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.