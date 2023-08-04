TIKLA, ÖĞREN: BİLSEM sonuçları son dakika açıklandı! Meb.gov.tr ile 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl bakılır?

TIKLA, ÖĞREN: BİLSEM sonuçları son dakika açıklandı! Meb.gov.tr ile 2023 BİLSEM mülakat sonuçları nasıl bakılır?

BİLSEM mülakat sonuçları için geri sayım sona erdi. BİLSEM'de eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri yapıldı. Bilim ve sanat merkezlerine kayıt hakkı kazanan öğrenciler meb.gov.tr üzerinden duyuruldu. İşte, 2023 BİLSEM sonuçları sorgulama ekranına ilişkin bilgiler...

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BİLSEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

MEB BİLSEM mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren bilim ve sanat merkezlerimizde (BİLSEM) eğitim alacak öğrencilerin yetenek alanlarına göre değerlendirmeleri tamamlanmıştır. Tüm sınıf düzeyleri için genel zihinsel yetenek alanında 130, resim yetenek alanında 85, müzik yetenek alanında ise 70 taban puan olarak belirlenmiştir.

BİLSEM MÜLAKAT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN