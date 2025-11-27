Habertürk
        Trabzonspor Tim Jabol Folcarelli: Sahada bambaşka biriyim! - Trabzonspor Haberleri

        Tim Jabol Folcarelli: Sahada bambaşka biriyim!

        Trabzonspor'un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, hayatını futbola adadığını belirterek, bordo-mavili kulübün bir parçası olmasının da kariyerini değiştirdiğini söyledi.

        27.11.2025 - 14:14
        "Sahada bambaşka biriyim"
        Trabzonspor’un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, futbolculuk kariyerinin başlangıcından Trabzonspor’a geliş sürecine, kişisel hedeflerinden Türk futboluna bakışına kadar birçok konuda Trabzonspor dergisine açıklamalarda bulundu.

        Çocukluğundan bu yana futbola tutkuyla bağlı olduğunu söyleyen Folcarelli, profesyonel futbola 17-18 yaşlarında geçiş yaptığını söyleyerek, "Arkadaşlarımla saatlerce top oynardım. Sonra bunun bir meslek olabileceğine karar verdim. Babam da futbolcuydu, bu nedenle futbola yönelmemde onun etkisi büyüktü. Ailem her zaman yanımdaydı" dedi.

        Sahadaki enerjik ve yüksek koşu performansıyla dikkat çeken Folcarelli, fiziksel kondisyonunu disiplinli çalışmalarla sürdürdüğünü anlattı.

        Folcarelli, "Koşmaya yatkınım ama bunu doğru antrenmanla desteklemek gerekiyor. Kasları bilinçsizce artırmak sizi yavaşlatabilir. Bu nedenle ekstra çalışırken hep dengeyi koruyorum" ifadelerini kullandı.

        "İKİ YÖNLÜ OYNAYABİLMEK EN GÜÇLÜ YANIM"

        Modern futbolda orta sahaların önemine değinen Fransız oyuncu, kendisini iki yönlü bir futbolcu olarak tanımlayarak, "Toplu ve topsuz çok koşarım. Top kazanma, rakibi bozma ve ceza sahasına girişler en güçlü parçalarım. Hem savunmada hem hücumda sorumluluk alıyorum" diye konuştu.

        "ALT LİGDEN YENİDEN YÜKSELMEK BENİM İÇİN KIRILMA ANIYDI"

        Covid döneminde 6 ay takımsız kaldığını hatırlatan Folcarelli, bu sürecin hayatında önemli bir yer tuttuğunu ifade ederek, "Kendimi hiç bırakmadım. Alt ligde fırsat bulup yeniden kendimi gösterdim. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamak ise hayatımın en mutlu anıydı" dedi.

        "TRABZONSPOR BANA HEM SAHA İÇİNDEN HEM DIŞINDA ÇOK ŞEY KATTI"

        Trabzonspor’a transferinin kendisi için büyük bir adım olduğunu dile getiren başarılı futbolcu, "İki üç yıl önce söyleseler inanmazdım. Böyle büyük bir kulübe gelmek için çok çalışmak gerekiyordu. Taraftarımız ve kulübümüz bize müthiş destek veriyor. Bu aile içinde kendimi sürekli geliştiriyorum. Tarihe geçecek başarılar kazanmak istiyorum" cümlelerine yer verdi.

        Hayat felsefesini de "kimsenin neyi başarıp başaramayacağınızı söylemesine izin vermemek" olarak açıklayan Folcarelli, hedefe ulaşmak için mücadele etmenin önemini vurguladı.

        "ŞEHİRDEKİ FUTBOL SEVİSİ BENİ ŞAŞIRTTI"

        Türkiye’ye geldikten sonra en çok futbol tutkusuna şaşırdığını aktaran Folcarelli, "Özellikle Trabzon’da sevginin bu kadar yoğun olduğunu beklemiyordum. İnsanlar çok yardımsever. Yemek kültürü de çok farklı ve zengin. Beklentilerimin çok üzerinde bir deneyim yaşıyorum. Trabzon’da işler kötü giderken bile tribünün vereceği enerji sizi ileri iter. Bu baskı rakibe zor anlar yaşatıyor" şeklinde konuştu.

        "TÜRKİYE'DE FİZİKSEL MÜCADELE ÇOK YÜKSEK"

        Türk futbolunda taktik seviyenin yükseldiğini vurgulayan bordo-mavili futbolcu, "Fiziksel mücadele burada çok yoğun. Maçların son bölümlerinde fiziksel hazırlığı iyi olanlar fark oluşturuyor. Hakem hataları ise Fransa’dakinden daha fazla konuşuluyor" değerlendirmesinde bulundu.

        "SAHADA BAMBAŞKA BİRİYİM"

        Saha dışında sakin ve esprili bir karakter olduğunu söyleyen Tim Jabol Folcarelli, "Ama sahaya çıktığımda tamamen değişirim. Rakibi ısırmam gerekiyorsa çekinmem. Kazanmak için her şeyi yaparım. Adaletsizlik beni en çok sinirlendirir. Hakem hatalarını gördüğümde çok gerilirim" açıklamasını yaptı.

        RONALDİNHO VE INIESTA HAYRANI

        Çocukken ilk formasının Ronaldinho’ya ait olduğunu sözlerine ekleyen Folcarelli, gençlik döneminde ise Iniesta’yı örnek aldığını dile getirdi. Futbolcu olmasaydı da futbolun dışına çıkmayacağını söyleyen oyuncu, gözlemci veya scouting ekiplerinde görev almak isteyeceğini kaydetti.

        Fransız futbolcunun gönlündeki dünyanın en iyi 11'i ise şöyle:

        "Neuer, Marcelo, Ramos, Thiago Silva, Dani Alves, Iniesta, Busquets, Yaya Toure, Ronaldinho, Messi, Ronaldo Nazario."

