        Tim Jabol Folcarelli: Taraftardan özür dilemek istiyorum - Trabzonspor Haberleri

        Tim Jabol Folcarelli: Taraftardan özür dilemek istiyorum

        Trabzonspor'un orta sahası Tim Jabol Folcarelli, 3-2 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Taraftardan özür dilemek istiyorum" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 00:55 Güncelleme: 15.02.2026 - 00:55
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-2 yenilen Trabzonspor'un orta sahası Tim Jabol Folcarelli, açıklamalarda bulundu.

        "TARAFTARDAN ÖZÜR DİLEMEK İSTİYORUM"

        Basit hataların sonucu belirlediğini vurgulayan Fransız futbolcu, "Bugün buraya gelip harika atmosfer yaratan taraftarlarımıza hem teşekkür etmek hem de mağlubiyet adına özür dilemek istiyorum. Rakibimiz çok fazla pozisyona girmedi. Ama 1 hata, 2 hata… Bu tür takımlara karşı hata yaparsanız kalenizde golü görebiliyorsunuz." dedi.

        "RAKİBİMİZE ÇOK FAZLA POZİSYON VERMEMİŞTİK"

        Maçın genelinde üstün taraf olduklarını savunan Folcarelli, şu ifadeleri kullandı:

        "Bugün belki sonucu getiren buydu. Rakibimize çok fazla pozisyon vermemiştik. Daha iyi oynayan taraf bizdik. Daha fazlasını hak etmiştik."

        "MAALESEF İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLMADI"

        Son olarak takımın mücadele gücüne dikkat çeken oyuncu, sezonun kalan bölümüne odaklanmaları gerektiğini belirtti:

        "Bugün galibiyeti alabilirdik ama yaptığınız hatalarla bu seviyede cezalandırılıyorsunuz. İyi mücadele ortaya koyduk ama maalesef istediğimiz gibi olmadı. Daha önümüzde savaşacağımız maçlar var."

