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TİM ve İTÜ yerli güneş paneli geliştirecek

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında Türkiye’nin "Milli Uzay Programı" hedeflerine katkı sağlayacak iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi” hayata geçecek. Projeyle, dünyada oldukça yaygınlaşan ve maliyeti çok düşük olan Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirilecek. TİM Başkanı İsmail Gülle, "Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte, düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile geliştirilen güneş panellerinin ihraç seviyesine gelmesini öngörüyoruz" dedi

TİM ve İTÜ yerli güneş paneli geliştirecek
HABERTURK.COM

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) arasında iş birliği protokolü imzalandı. TİM Başkanı İsmail Gülle ve İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu’nun katılımıyla TİM’in Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde; NASA’da çalışma-larını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, uzay teknolojilerinin gençler için önemini çevrimiçi katılarak anlatırken, Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan da projenin sunumunu gerçekleştirdi. İmza törenine İnovaTİM’li öğrenciler de katıldı.

100 İnovaTİM’li öğrenci projede

Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmeye ilişkin protokolle, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla “Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi” yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Türkiye’nin ilk Milli Uzay Programı’ndaki on vizyoner hedefin üçü ile doğrudan örtüşen projeyle, 100 İnovaTİM’li öğrenci iki yıl boyunca proje süreçlerine dahil olarak know-how elde edecek. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile güneş panellerinin geliştirilmesi ve ihraç seviyesine gelmesi öngörülüyor.

TİM’in Dış Ticaret Kompleksi’nde düzenlenen imza töreninde, NASA’da çalışmalarını sürdüren Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, uzay teknolojilerinin gençler için önemini çevrimiçi katılarak anlatırken, Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan da projenin sunumunu gerçekleştirdi. İmza törenine İnovaTİM’li öğrenciler de katıldı.

Törende konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Sürdürülebilir büyüme ve ihracatın yolu, katma değerli ihracat, Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor. Üniversite-sanayi iş birliği de bu açıdan çok önemli. Üniversitelerdeki bilimsel kaynakların sanayiye aktarılarak ekonomik değere dönüşmesini sağlamalıyız. İmzaladığımız protokolle, İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülecek, ‘Nano, Mikro, Küp Uydularda Çok Fonksiyonlu Güneş Paneli Ar-Ge Projesi’ni başlatıyoruz. Projemizle, Nano, Mikro ve Küp Uydular’da kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine kabiliyet kazanılmasını amaçlıyoruz. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte düşük maliyetle ve yenilikçi teknikler ile geliştirilen güneş panellerinin ihraç seviyesine gelmesini öngörüyoruz. Önümüzdeki dönemde bu panellerin ihracının kilogram başı ihracat değerimize de olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

'TEKNOLOJİ TABANLI ÜRÜNLER ARTACAK'

İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Koyuncu ise, gelişmiş ülke olmanın standardını dijitalleşme, veriye hâkim olma, inovasyon yapma ve bütün bunların sonucunda da katma değeri yüksek, teknolojiyi en üst düzeyde kullanan ürünler geliştirmek olarak sıraladı.

Koyuncu, "Rekabet gücünü korumak ve arttırmak ancak yenilikçi ürün ve süreçler geliştirmekle mümkündür. İTÜ, bir araştırma üniversitesi olarak markalaşmayı ve ihracatı hedefleyen firmalarımızın ihtiyaç duyduğu Ar-Ge, yenilikçi çalışmalar ve temel araştırmaları gerçekleştirecek akademik insan gücüne, araştırmacıya ve Ar-Ge altyapısına sahiptir. Türkiye İhracatçılar Meclisi’mizle birlikte imzaladığımız bu protokol, teknolojik tabanlı ürünlerimizin arttırılması adına son derece güçlü bir adımdır" ifadelerini kullandı.

Ar-Ge projesinin, Milli Uzay Programı Yol Haritası kapsamındaki 10 hedef arasından özellikle “Uydu Üretiminin Tek Çatı Altına Toplanması ve Yerli Uydu Geliştirme Programı”, “Uzay Sanayi Ekosisteminin Geliştirilmesi” ve “Uzay Farkındalığı ve İnsan Kaynağının Geliştirilmesi” hedeflerine doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, uygulamalı ve bilimsel uzay araştırmaları için güçlü bir araç olarak görülen “Küp Uydu” ve “Küçük Uydu” kategorisinde yer alan uydu projeleri, tüm dünyada kabul gören çalışmalar arasında yer alıyor. Bu projelerin artıları, maliyetlerinin çok daha düşük olması, personel yetiştirilmesi hususunda çok iyi bir yöntem olması ve düşük uzay bütçeli ülkelere dahi gerçekleştirme imkanı sunması olarak açıklanıyor.

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