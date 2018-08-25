Dünyaca ünlü TIME dergisi yeni sayısında ABD'de avukatı ve kampanya direktörü hakkında açılan davalar nedeniyle zor günler geçiren Başkan Donald Trump'a yer verdi.

Eski avukatı Michael Cohen'in kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ederek, savcılıkla işbirliğine gitme kararı almasının ardından hakkında görevden azil tartışmalarının başladığı Trump'ı Oval Ofis'te boğulur bir şekilde resmedildiği kapakta, 'Dipte' ifadeleri yer alıyor.

Dergi daha önce de Trump'ı Oval Ofis'te zor durumda resmeden kapaklarla satışa çıkmıştı. Şubat ayında çıkan bir kapakta Trump, Oval Ofis'te yağmur altında resmedilirken, Nisan'da hazırlanan TIME kapağında Trump'ın beline kadar su içerisinde kaldığı fırtınalı bir Oval Ofis resmedilmiş, kapakta 'Stormy' (Fırtınalı) ifadelerine yer verilmişti.

TIME'ın bu ifadeleri Trump'ın ilişki yaşadığı iddia edilen porno yıldızı Stormy Daniels'a bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

Bilindiği gibi Donald Trump, seçim kampanyası döneminde daha önceden ilişkisi olduğu iddia edilen 2 kadına 'sus payı' ödeyerek seçim yasalarını ihlal etmekle suçlanıyor. ABD'de seçmenin oy tercihini etkileyecek her türlü harcamanın yetkili kurumlara bildirilmesi gerekiyor.

Donald Trump ise eski avukatı Cohen'in itirafları sonrasında yaptığı açıklamada, ödemelerin seçim kampanyası bütçesinden değil kendi cebinden yapıldığını ve bunun suç olmadığını savunmuştu.

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