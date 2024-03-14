İnsanlığın en değerli varlığı olan sağlık için çalışan tüm tıp çalışanlarının Tıp Bayramı'nı kutlar, başarılarının devamını dilerim.

Toplumun sağlığı için gece gündüz demeden çalışan tüm doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutlarım.

Sağlığımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir ediyor, Tıp Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum!