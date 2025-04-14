Tire şiş köfte 'en iyi kıyma yemeği' seçildi
İzmir'in ünlü Tire şiş köftesi, dünyadaki yöresel yemekler, içecekler ve restoranlar hakkında bilgi sunan TasteAtlas platformundaki 'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği' listesinde birinci sırada gösterildi
İzmir'in Tire ilçesine özgü lezzetlerden olan köfte, beğeni topluyor. Geçmişi 1900'lü yıllara kadar uzanan köfte, 2021 yılında coğrafi işaretle tescillendi. Gastronomi dünyasının önemli kaynaklarından 'TasteAtlas'ın geçen ay duyurduğu listesinde ilk sırada bulunan şiş köfte, en fazla yüzde 20 yağ oranına sahip dana ya da sığır etinden hazırlanıyor.
Etler yağ, zar ve sinirden arındırıldıktan sonra tuzlanıp dinlendiriliyor. Kıymaya dönüştürülen et, şişlere dizilerek odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriliyor. Tütsülenen köfteler, bakır tavada tereyağı ile sade, domatesli ya da yoğurtlu olarak servis ediliyor.
"KATKI MADDESİ KULLANMIYORUZ"
Tire'de 41 yıldır aynı işletmede köftecilik yapan 76 yaşındaki köfte ustası Şükrü Öztepe, ailede ikinci kuşak köfteci olduğunu söyledi.
Babasının 1932 yılında ilk dükkanlarını açtığını, kendisinin de 62 yıl önce 1963 yılında babasının yanında çalışmaya başladığını anlatan Öztepe, "Tire şiş köftenin özelliği, etin pirzola kısmından yapılması. Katkı maddesi kullanmıyoruz. Etin, yağını, sinirini ayırıyoruz. Dinlenmiş kıymayı şişe taktıktan sonra odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiriyoruz. Ardından bakır tavalarda tereyağı ile isteğe göre sade, domates soslu ya da yoğurtlu olarak servis ediyoruz" diye konuştu.
Öztepe, geleneksel yöntemle yapılan yemeğin lezzetinin korunmasının en büyük öncelikleri olduğunu sözlerine ekledi. İlçe sakinlerinden Hikmet Kaykılı, köfteyi yıllardır severek tükettiklerini kaydederek, "Bizim için vazgeçilmez bir lezzet. Katkı malzemesi olmaması, tereyağı ile pişirilmesi tadını artırıyor" dedi.
Ayşe Kaykılı ise çocukluklarından bu yana köfte yediklerini dile getirerek, "Damak tadı çocuklukta oluşur derler, sanırım biz de onun için bu lezzeti çok seviyoruz. Tire şiş köfte, zaten bizim bir numaramız" diye konuştu.
"GURUR VERİCİ BİR DURUM"
Tire Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Bahaettin Oktav da ilçenin tarım ve sanayisinin yanı sıra gastronomisiyle de öne çıktığını ifade etti.
Köftenin sıcak tüketilebildiği gibi önceden pişirilmiş şekilde paketlenerek de satıldığını, Türkiye'nin dört bir yanına gönderildiğini anlatan Oktav, "TasteAtlas'ta birinci olmamız gurur verici bir durum" dedi.
Oktav, coğrafi işaretli köftenin süpermarketlerde de satışta olduğunu belirterek, "Bu lezzeti, insanlarımız evlerinde güvenle tüketebilirler. Tire şiş köftenin lezzetine yerinde ulaşmak isteyenleri, gurmeleri Tire'ye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Taste Atlas'ın 'Dünyanın en iyi 100 kıyma yemeği' listesinde pek çok Türk lezzeti vardı.
İşte o yemekler...
Adana kebap, 3. sıra
Sarma, 7. sıra
Kayseri yağlaması, 15. sıra
Beyti kebap, 17. sıra
Islama köfte, 18. sıra
Köfte, 21. sıra
Karnıyarık, 29. sıra
Çiğ köfte, 42. sıra
İçli köfte, 43. sıra
İnegöl köfte, 46. sıra
Manisa kebabı, 58. sıra
İzmir köfte, 66. sıra
Patlıcan dolması, 69. sıra
Dolma, 82. sıra
Biber dolması, 86. sıra