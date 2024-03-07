Tırnak kesmek abdesti bozar mı? Hanefi ve şafilere göre tırnak kesmek orucu bozar mı?

İslam dini temizliğe büyük önem veren bir dindir. Kişisel bakım, toplum içinde giyim, kuşam, güzel kokma, bakımlı olma gibi durumlar dinimizde üzerinde önemle durulan konuların başında gelmektedir. Buna karşın abdest gerektiren ibadetlerde abdest almak, temizlenmek ve yapılacak ibadete niyet etmek gerekmektedir. Bununla birlikte kişilerin merak ettiği bazı konular bulunmaktadır. Tırnak kesmek abdesti bozar mı, Hanefilere ve Şafilere göre tırnak kesmek orucu bozar mı gibi sorular merak uyandırmaktadır. Bu yazımızda tüm bu soruların ve daha fazlasının cevabını sizler için araştırdık.

Tırnak Kesmek Abdesti Bozar mı Diyanet?

Abdest İslam dininin temeli kabul edilen ve özünde temizlenme, arınma yatan bir uygulamadır. Bunun için de belli organların İslam dininde belirtilen kurallar çerçevesinde yıkanması, kirlerden arındırılması gerekmektedir. İslam güzellik ve temiz ahlak dinidir. Ve temizlik İslam dininin temelidir. Kişisel bakım olarak kabul edilecek bir uygulama olan tırnak kesmek Diyanet İşlerinin yaptığı açıklamaya göre abdesti bozan hallerden biri değildir. İslam dininde abdesti bozan şeyler net olarak belirlenmiştir.

REKLAM

İdrar

Gaita (Dışkı)

Ağız dolusu kusmak ya kan tükürmek

Deriden iri ya da kan gelmesi

Gözün görmeyeceği ya da kulağın duymayacağı kadar uyumak

Bayılmak, sarhoşluk

Kadınların istihaze halleri

Cünüp olmak

Temel olarak bu yukarıda sayılanlar abdesti bozan hallerdir. Dolaysıyla tırnak kesmek vücuda bir şey girip çıkmadığı için abdesti bozan hallerden biri değildir. Namaz ibadeti öncesinde abdest alınması farz kılınmıştır. Kişiler diledikleri zaman abdestli bir şekilde de tırnak kesebilir.

Hanefilerde Tırnak Kesmek Abdesti Bozar mı?

İslam dininin Sünni mezheplerinden biri olan Hanefilik ismini kurucusu olduğu Ebû Hanife’den almaktadır. Hanefi mezhebi 4 Sünni mezhebin nüfus açısından en geniş olanıdır. Hanefilik mezhebinde bir konuda hüküm vermeden önce ilk olarak Kur’an-ı Kerim’e bakılır. Ayet-i Kerime’de bir delil bulunamazsa sünnete bakılır. Sünnette de yoksa sahabenin birinin görüşü temel alınır. Tırnak kesmek Hanefi inancına göre abdesti bozan hallerden bir olarak kabul edilmez. Bu sebeple abdestli olan kişiler tırnak kesebilir ve ibadet için gereli olan abdestlerini yenilemeleri gerekmez.

Şafilerde Tırnak Kesmek Abdesti Bozar mı?

Şafilik İslam dininin Sünni fıkıh mezheplerinin biridir. Şafilik mezhebinin kurucusu Şafii’dir (İmam Şafii). Şafi mezhebinde tırnak kesmek abdesti bozan hallerden biri olarak kabul edilmez. Buna karşın tırnak kesmenin belirli günlerde yapılmasının daha iyi olduğu belirtilmiştir. Tırnakların uzadığında kesilmesinin sünnet olduğunu ifade eden Şafiler göre tırnakları, pazartesi, perşembe ve cuma günlerinde kesmek diğer günlerde kesmekten daha iyidir, cuma günü kesmek de pazartesi ve perşembe kesmeye göre daha iyidir. Tırnakları çok uzatmak Şafi inancına göre mekruhtur. Araya giren kirler suyu geçirmiyorsa gusle ve abdeste manidir. Tırnak kesme adabı Şafilere göre şöyledir:

“Tırnakları, sağ elden başlayıp sırasıyla; şahadet parmağı, orta parmak, yüzük parmağı, serçe parmağı ve başparmak; sonra sol ele geçerek serçe parmağı, yüzük parmağı, orta parmak, şahadet parmağı ve başparmak tırnaklarını kesmek sünnettir.”

Yine Şafi inancına göre kesilen tırnakları toprağa gömmek sünnet olarak kabul edilmektedir.