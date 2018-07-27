Göztepe, Bursasporlu stoper Titi ve Deportivolu orta saha Borges'te kötü haberler geldi. Her iki futbolcuyla anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Bursaspor'un Titi için yüksek bonservis bedeli istemesi nedeniyle zora düştü. Yeşil-beyazlılarla kıran kırana pazarlığa devam eden Başkan Mehmet Sepil'in alternatif stoperlere de yöneldiği ifade edildi. Titi'den yaşanan belirsizlik yüzünden Göztepe'nin rotasını Avrupa'ya çevirdiği bildirildi.



Sarı-kırmızılıların İzmir'e getirmeye hazırlandığı Kosta Rikalı orta saha Celso Borges ise Deportivo La Coruna ile idmanlara başladı. Perşembe günü Deportivo'nun kampına katılan deneyimli futbolcunun salonda çalıştığı kaydedildi. Deportivo La Coruna Sportif Direktörü Carmelo del Pozo İspanyol medyasına yaptığı açıklamada, Borges'in geç de olsa takıma dahil olduğunu söyledi. Pozo, "Borges dünya çapında bir oyuncu. Kendisi için gelen teklifler var. Ancak şu an bizim yanımızda" diye konuştu.



GÖZTEPE OLYMPIAKOS'A DİŞ GEÇİREMEDİ

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