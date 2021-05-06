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Tivibu'dan kullanıcılarına tam kapanma müjdesi!

Türk Telekom’un dijital televizyon platformu Tivibu’da tüm kanallar ve 'Evden de Güzel' klasöründeki filmler 17 Mayıs’a kadar hiçbir ek ücret ödenmeden izlenebiliyor

Tivibu'dan kullanıcılarına tam kapanma müjdesi!

Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, dijital televizyon platformu Tivibu’da yer alan, sinema, spor, belgesel, çocuk, yaşam-eğlence ve müzik içerikli 140’tan fazla yerli-yabancı TV kanalını 17 Mayıs gün sonuna kadar tüm kullanıcılara açıyor.

Tivibu’nun 'Evden de Güzel' klasöründeki maceradan bilim kurguya, çocuk filmlerinden yerli yapımlara kadar 170’ten fazla film de aynı dönemde ek ücret ödenmeden izlenebiliyor. Ayrıca Kırmızı Halı klasöründeki kampanyalı sekiz film, sadece 99 kuruşa seyredilebiliyor

Aksiyon ve bilimkurgu sevenler için “Bad Boys: Her Zaman Çılgın”, “Bloodshot: Durdurulamaz Güç”, “Başlangıç”, “Charlie’nin Melekleri”, “Avatar” gibi yapımlar mayıs ayında öne çıkıyor. “Harry Potter Serisi”, “Oyuncak Hikayesi 4” ve “Ejderhanı Nasıl Eğitirsin” filmleri de çocuk izleyicilerini bekliyor.

Yerli sinemada ise “Eyvah Eyvah” ve “Çakallarla Dans” gibi komedi serilerine ek olarak “Atla Gel Şaban” ve “Kapıcılar Kralı” gibi klasikler de 'Evden De Güzel' seçkisinde yer alıyor.

OSCARLI PARAZİT FİLMİ DE İZLENEBİLECEK

Tivibu’nun Kırmızı Halı klasöründe, 2020’nin en çok konuşulan filmlerinden 4 Oscar’lı “Parazit” ile bu yıl En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Özgün Şarkı Oscar’ını kazanan “Judas and the Black Messiah” ve En İyi Görsel Efekt Oscar’ını alan “Tenet” öne çıkıyor.

Mayıs ayı boyunca “55 Adım”, “Mahallede Güzel Bir Gün” gibi gerçek hikayelerden uyarlanan yapımlar, “Blade Runner 2049: Bıçak Sırtı” ve “Glass” gibi bilimkurgu-gerilim filmleri Seç İzle Film klasöründe sunuluyor.

Çocuklar da Seç İzle Çocuk’ta “Oscar Çöllerde”, “Hızlı Ayaklar”, “Luna’nın Bilim Dünyası”, “Olly The Little White Van”, “Neşeli Dünyam”, “Maceracı Yüzgeçler” ve “Peter Pan’ın Yeni Maceraları” gibi 48 farklı seride 1.500’den fazla bölümü izleyebiliyor.

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