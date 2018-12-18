İlker Türkoğlu ve Okan Metin’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Müge Çiçek’in oturduğu tiyatro oyununda; kadının gözünden erkek, erkeğin gözünden kadın konusu sahneye taşınıyor. Ünlü isimler, “Yok Daha Neler” isimli tiyatro oyununda kılıktan kılığa giriyorlar.

Tiyatro oyunundaki birçok farklı karaktere hayat veren Faruk K, kılık değiştirerek Türkan adında kararsızlığından tatile bile çıkamayan, sosyal medyada yaşayan hatta yemek yemeyi bile unutan bir internet fenomenini canlandırıyor.

Giray Özdenoğlu ise oyunda kılık değiştirerek paraya tapan, abartılı bir kadın olan Yeşim karakterini canlandırıyor. Güçlü erkekleri seven, parası olan erkeklerle aşk yaşamayı tercih eden bir kadını oynuyor. Bengi İdil Uras bıçkın ve çapkın bir delikanlıyı oynuyor. Seçkin Piriler, etrafında sayılan, kadın konusunda bilge bir ağır abi olan Haluk karakterini canlandırıyor.

Ünlü oyuncu Açelya elmas ise kendinden başka hiç bir şeyi önemli görmeyen bencil bir erkek olan Emre karakterini canlandırıyor. Kadın-erkek ilişkileri üzerine yazılan bu kabare, kadın gözünden ilişkiler ile erkek gözünden ilişkileri anlatıyor.

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