Tiyatrolara yasak kalktı



Koronavirüs salgını nedeniyle açık alanlarda konser, tiyatro, festival gibi etkinlikler geçtiğimiz günlerde yasaklanmıştı.

Sanatçılar duruma tepki gösterirken Tiyatro Kooperatifi özel tiyatroların pandemi döneminde perde açamadığı için çöküşe geçtiğini açıklamıştı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamayla tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsillerinin il hıfzıssıhha kurullarının kararları dışına alındığı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "İçişleri ve Sağlık Bakanlıklarımız ile yaptığımız değerlendirmeler neticesinde açık ve kapalı alanlarda sahnelenecek tüm tiyatro gösterimleri ile opera ve bale temsilleri Bakanlığımızca 23.06.2020 tarihinde yayımlanan 'Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi'ndeki kurallara uyulmak koşulu ile il hıfzıssıhha kurullarınca alınan kararların kapsamı dışına alınmıştır."