BUĞDAY ALIM FİYATLARI NASIL BELİRLENİR?

Buğday alım fiyatları, Toprak Mahsulleri Ofisi ile Tarım ve Orman Bakanlığı’nın koordinasyonunda belirlenmektedir. Fiyat oluşturulurken gübre, mazot, tohum ve işçilik gibi temel üretim giderlerinin yanı sıra iç ve dış piyasalardaki gelişmeler, arz-talep dengesi ve dünya buğday fiyatları göz önünde bulundurulur. Bununla birlikte ürünün kalite kriterleri, özellikle protein değeri ve dane özellikleri de fiyat üzerinde belirleyici rol oynar. Çiftçilere sağlanan destekleme ödemeleri ve primler de nihai fiyatın şekillenmesine katkı sağlar. Tüm bu unsurlar, üreticinin gelirini koruyacak dengeli bir fiyat politikası oluşturmak amacıyla birlikte değerlendirilir.