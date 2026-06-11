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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam TMSF Assan'ı satışa çıkardı

        TMSF Assan'ı satışa çıkardı

        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü satışa çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11 Haziran 2026 - 10:17 Güncelleme:
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        TMSF Assan'ı satışa çıkardı

        TMSF'nin satış ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

        TMSF'ye kayyum olarak atanan Assan Group Makine Savunma Sanayi Anonim Şirketi'ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden Fon Kurulu kararıyla oluşturulan Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

        İhale, 8 Temmuz 2026 tarihinde saat 11.00'de Fon'un Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/İstanbul adresindeki konferans salonunda yapılacak. İhale, kapalı zarfla verilen mali tekliflerin açılmasıyla başlayacak. Açık artırmaya katılmaya hak kazananların listesinin (kısa liste) oluşturulmasının ardından açık artırma aşamasına geçilecek.

        İhale kapsamında Assan Group Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün muhammen bedeli 416 milyon 500 bin dolar olarak belirlenirken ihaleye katılabilmek için sunulması gereken teminat tutarı 41 milyon 650 bin dolar olacak.

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