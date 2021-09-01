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Türkiye ekonomisinin 2021'in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21.7 büyümesi, iş dünyasında olumlu karşılandı.

Sektör temsilcileri ve iş dünyasının önde gelen isimleri, ikinci çeyrekteki büyüme oranını değerlendirirken, sürdürülebilir büyüme için desteklerin devamına vurgu yaptı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 21.7 büyüdüğüne işaret eden Hisarcıklıoğlu, "Sürdürülebilir büyüme ve yatırımların artması için desteklerin devam etmesi gerekiyor. Daha fazla üretim, yatırım, istihdam, ihracat için kamu ve özel sektör, el birliği ve akıl birliği ile daha çok çalışma zamanı" ifadesini kullandı.

İTO BAŞKANI AVDAGİÇ: 'YATIRIM İŞTAHININ ÖNÜNÜ AÇACAK POLİTİKA GEREKLİ'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı 2'inci çeyrek GSYH verilerini değerlendirdi.

İkinci çeyrek büyümesinin üretim ve yatırımlardan beslenmesinin önemli olduğunu belirten Avdagiç, "Yüzde 21.7’lik büyümeyi, bu yönüyle gelecek çeyreklerdeki büyümeyi de garanti altına alacak bir performans olarak görüyoruz. İkinci çeyrekte büyümenin tüketim bacağı da yatırım bacağı da gayet kuvvetli. Bu arada iç talebin katkısı da büyümede çok belirgin" ifadesini kullandı.

Büyümenin motorunun sanayi ve yatırımlar olduğunu kaydeden Avdagiç, "Yatırımlardaki artış yüzde 20,3. Yatırımların alt kırılımlarına baktığımızda inşaat yatırımları yüzde 12,2, makine teçhizat yatırımları ise yüzde 35,2 artmış durumda. İç talep yıllık bazda yüzde 22.9, ihracat yüzde 59,9 artış gösterdi. Kamu harcamaları yüzde 4,2 artış ile sınırlı katkı veren kalemlerden, ki bu zaten özel sektör odaklı, sağlıklı bir büyümeye işaret ediyor” değerlendirmesinde bulundu.

Pandemi dönemini Türk sanayicisinin iyi değerlendirerek büyük yatırımlar yaptığın kaydeden Avdagiç, "Baz etkisinden arındırdığımızda da yatırımlarda güçlü bir büyüme ivmesinin devam ettiği ortaya çıkıyor. Bugün açıklanan Nisan-Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan 3 aylık ekonomik büyüme, bu yatırımların karşılığı aldığımızın göstergesidir. Yüzde 21.7’lik bu kuvvetli oran bizi rehavete düşürmemeli. İş dünyasının yatırım iştahının önünü sürekli açacak politika izlememiz lazım. Stoklarda 5 puan azalma var. Bu kurulu üretim kapasitesinin artırılması gereğini ortaya koyuyor. Bu sebeple yatırım kapasitesi için OSB’lerde yer sorunlarının çözülmeli, finansman ve hammadde temini imkanları geliştirilmeli" dedi.

ATO BAŞKANI BARAN: SALGINA RAĞMEN 2021 YILINI YÜZDE 7-8'LİK BÜYÜMEYLE KAPATABİLİRİZ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran ise, Türkiye ekonomisinin 2021 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyümeyle rekor bir seviyeye ulaştığını kaydederek, “Türkiye ihracatı ile 2021 yılını da başarıyla tamamlayacağının sinyallerini vermiş oldu. Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8’lik büyümeyle kapatabiliriz” dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı ikinci çeyrek verilerini değerlendirdi. Baran, pandemiyle mücadeleyle geçen 2020 yılı ikinci çeyreğinde yaşanan yüzde 10,3 oranındaki daralmanın baz etkisi oluşturduğunu belirterek bunun üzerine sanayinin üretim iştahı, ertelenen harcamalar ve hizmet sektörünün hareketlenmesinin sıçrama oluşturduğunu ve tüm bu unsurların ikinci çeyrek büyümesini rekora ulaştırdığını kaydetti.

Baran, öncü gösterge olarak sanayi üretimindeki artış, büyümede söz konusu 21,7’lik artışa ulaşılacağının habercisi olduğunu ifade ederek, “İkinci çeyrek rakamları pandeminin oluşturduğu kara bulutların artık dağılmaya başladığını ve Türkiye’nin makroekonomik dengelenmeyi başardığını gösteriyor” dedi. Türkiye’nin pandemiyle mücadeleyi bir silkinme süreci olarak gördüğünü kaydeden Baran, yakalanan bu ivmenin büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir hale gelmesi için devam ettirilmesinin önemine dikkat çekti.

ATO Başkanı Baran, açıklamasına şöyle devam etti:

“Salgının ekonomideki etkileri tüm dünyada devam ederken, Türkiye bir yandan güçlü sanayi üretimi diğer yandan gelişen pazarlara yönelik ihracatı ile 2021 yılını da başarıyla tamamlayacağının sinyallerini vermiş oldu. Verilere bakıldığında bu yılı yüzde 7-8’lik büyümeyle kapatabiliriz. Göstergeler salgına rağmen, reel sektörün çalışmaktan, üretmekten vazgeçmeyerek yaralarını sarma konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Gençlerimize istihdam sağlayabilmek, bölgemizde istikrar adası rolümüzü sürdürebilmek için yatırımları artıran, katma değerli üretime yönelen bir ülke olmak zorundayız. Artan hammadde fiyatları, hammadde üretiminin ve ihracatının önemini gösteriyor. Zaman geçirmeden rotamızı kesintisiz büyümeye çevirip, yapısal değişiklikleri tamamlamamız gerekiyor."

İSO BAŞKANI BAHÇIVAN: 'ENFLASYONUN HAYATIMIZDAN ÇIKMASI GEREKİYOR'



İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı ikinci çeyreği büyüme verisine yönelik açıklamalarda bulundu.

Bahçıvan, "Ekonomimizin ikinci çeyrek büyüme performansı, yaşadığımız pandemi koşullarında her türlü övgüyü hakkediyor. İmalat sanayinin büyümede yarattığı yüksek ivme, bir anlamda sanayimizin pandemi başladığından bu yana rüştünü fazlasıyla ispatladığının da bir göstergesi. Bu nedenle Türkiye'nin sanayiye verilecek destek konusunda en ufak şüphesi olmaması lazım. İkinci çeyrekte sanayi sektörünün yıllık bazda yüzde 40,5 büyümesinde bir baz etkisinden de söz etmemiz gerekse bile, bu performansı, sanayimizin gerek iç piyasada ve gerekse ihracatta önüne gelen fırsatları en iyi şekilde değerlendirerek, yeni pazarlar bularak, pandemiden bu yana yazmakta olduğu başarı hikayesini sürdürdüğünü gösteriyor" dedi.

Önümüzdeki dönemin en önemli konusunun yüksek enflasyon olduğunu vurgulayan Bahçıvan, "Enflasyonun mutlaka orta vadede hatta kısa vadede hayatımızdan çıkması gerekiyor. İhracattaki başarının sürdürülebilmesi için Türkiye'nin yeni yatırımlara ihtiyacı var. Mevcut kapasite ile ancak buraya gelebiliyoruz. Sanayinin finansman ihtiyacı var. Hem işletme sermayelerinin farklı nedenlerden zor döndüğü hem de yeni yatırımlara ihtiyaç olduğu dönemde finansman ihtiyacı geçmişten çok daha fazla. Bu nedenle sanayimizin pozitif bir ayrımcılıkla desteklenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Yeni yatırımlar için desteklerini önemine de değinen Bahçıvan, "Sanayideki yeni yatırımlar yeni istihdam alanlarının açılması ve kapsayıcı büyümenin sağlanması açısından çok önemli. Bir zafer sarhoşluğuna girmeden, yıllar sonra özgüvenini yakalayarak kendini ispatlamış olan sanayimizin bu başarısını sürdürülebilir desteklerle kalıcı hale getirilmeliyiz" dedi.

TİM BAŞKANI GÜLLE: 'BÜYÜMENİN YARISI İHRACATTAN GELDİ'

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdük. Bu rakam 2000’li yıllarda ulaştığımız en yüksek büyüme rakamı oldu. İhracatın büyümeye katkısı yılın ilk yarısında 10,8 puan oldu. Yani büyümenin yarısı ihracattan geldi. Bu rakamlar Türkiye’nin ihracatla yükseleceğine olan inancımızı güçlendirmiştir” dedi.

Yılın ilk yarısında ihracatın ithalatı karşılama oranının 2020 yılında yüzde 75,9 iken, 2021 yılının aynı döneminde yüzde 83,2'ye yükseldiğine dikkat çeken Gülle, "İkinci çeyrekte net ihracatın büyümeye katkısının 6,9 puan, yılın ilk yarısında net ihracatın büyümeye katkısının ise 3,9 puan olduğunu görüyoruz. Bu rakamlar, “Dış Ticaret Fazlası Veren Türkiye” hedefimize emin adımlarla ilerlediğimiz destekler nitelikte gelişmelerdir. Bu gelişmeler, salgının ilk döneminde V tipi toparlanma diye bahsettiğimiz öngörülerimizin gerçekleştiğini hatta üstüne çıktığımızı gösteriyor. Salgın öncesi dönemlerin çok çok üzerindeyiz. Türkiye küresel piyasalarda oluşan açıkları çok iyi değerlendirerek pandemi kaynaklı krizi fırsata çevirmeyi bildi" dedi.

TMB BAŞKANI EREN: '‘İNŞAAT GİRDİ FİYATLARINDA İSTİKRAR BÜYÜK ÖNEM ARZ EDİYOR'



TÜİK’in açıkladığı 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren de, “Türkiye ekonomisinin bu yıl ilk çeyrekte yüzde 7, ikinci çeyrekte ise yüzde 21,7 büyümesi sevindiricidir. 2020 yılı ikinci çeyreğinin baz etkisi ile çarpıcı bir seviyede gerçekleşen büyümenin, sürdürülebilir olması için çalışmalıyız. Ekonomideki yüksek büyümeye karşın, inşaat sektörünün büyümesinin sınırlı kalması sıkıntılarımız olduğuna işaret etmektedir. Pandeminin olumsuz etkilerini asgariye indirmeye çalışırken, sektörümüz için de girdi fiyatlarında sağlanacak istikrar büyük önem arz etmektedir” dedi.

Geçen yılın son çeyreğinde inşaat sektörünün yüzde 12.5 daraldığını hatırlatan TMB Başkanı Eren, "İnşaat sektörümüz ise bu yıl sırasıyla yüzde 2.8 ve 3.1’lik büyüme kaydetmiştir. Ekonomideki yüksek büyümeye karşın, inşaat sektörünün büyümesinin sınırlı kalması birtakım sıkıntıların olduğuna işaret etmektedir. Pandeminin olumsuz etkilerini asgariye indirmeye çalışırken, sektörümüz için de özellikle girdi fiyatlarında sağlanacak istikrar büyük önem arz etmektedir. Devam etmekte olan kamu projelerinin gecikmeden tamamlanabilmeleri için firmalara fiyat farkı ödemesi veya şarta bağlı olmayan tasfiye hakkının tanınması gibi düzenlemelerin hayata geçirilmesi hayati hale gelmiştir" ifadelerini kullandı.

DEİK BAŞKANI OLPAK: 'BU YIL YÜZDE 9 BANDINDA BÜYÜME SÜRPRİZ OLMAZ'

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2021 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamları ile ilgili yazılı bir değerlendirme yaptı.

Olpak, "Neredeyse tüm sektörlerin büyümeye katkıda bulunduğunu görüyoruz. En büyük katkılar yüzde 45,8 büyüme ile hizmetler ve yüzde 40,5 büyüme ile sanayi sektöründen olurken, finans ve sigorta kesimi alınan makro ihtiyati tedbirler neticesinde yüzde 22,7 oranında daraldı bu da normal bir sonuç. Bunların dışında kuraklığa rağmen tarım, inşaat, bilgi ve iletişim faaliyetleri başta olmak üzere tüm sektörlere yayılan bir büyüme görmek oldukça sevindirici ve gelecek için umut veren bir tablo ortaya koyuyor. Bu performansın yılın geri kalanında devam ederek yıllık büyümenin yüzde 9 bandında gerçekleşmesini bekliyoruz. Tedbirlerle makro finansal istikrar sağlandıkça, finans sektöründen de büyümeye pozitif katkı gelebilir" dedi.

Büyümenin talep tarafına da dikkat çeken Olpak, "Hane halkı tüketiminin yıllık yüzde 22,9 artış gösterdiğini görüyoruz. İhracat yüzde 59,9 ithalat ise yüzde 19,2 oranına artış göstererek net ihracatın katkısı pozitif gerçekleşti. Bu büyümenin arkasında teknik olarak elbette geçen yıldan gelen bir baz etkisi söz konusu. İş dünyamızın pandemi döneminde yaşanan sıkıntıları fırsata çevirmeyi başardığını görüyoruz. Tüm dünyada tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşanırken özellikle sanayi sektörümüz üretime ara vermeden devam etti. Böylece, en büyük ihracat pazarlarımızdan olan Avrupa Birliği, Uzak Doğu’da yaşanan tedarik sıkıntısını ülkemizden karşılama yoluna gitti" diye konuştu.

Büyümenin arkasında yatan bir diğer etkenin de ihracata dayalı büyüme stratejimiz olduğunu kaydeden Olpak, "Büyüme ekseninde kapsayıcılık ve sürdürülebilirlik de son derece önemli. Makul bir enflasyon, kur ve faiz tarafında da makul ve stabil bir aralık ve temelde ekonomide öngörülebilirlik, en büyük hedefimiz. Özellikle yatırımlardaki artış, büyümenin sürdürülebilir olacağını da destekliyor" ifadelerini kullandı.