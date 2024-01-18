TÖDER deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Tüm Özel Eğitim Kurumları Derneği (TÖDER) YKS, Temel Yeterlilik ve Alan Yeterlilik sınavları 12-13-14-15 Ocak tarihlerinde tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, TÖDER sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. İşte 2024 TÖDER sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi YKS soru ve cevap anahtarı...
TÖDER sınav sonunuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. 12-13-14-15 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleşen TÖDER, AYT- TYT deneme sınavı soru ve cevap anahtarına ilişkin Tüm Özel Eğitim Kurumları'ndan bir açıklama geldi. Peki, "TÖDER deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÖDER YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" İşte TÖDER sonuçlarının açıklanacağı tarih...
TÖDER YKS DENEME SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TÖDER sonuçlarının 19 Ocak Cuma günü açıklanması bekleniyor.
TÖDER YKS DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI!
TÖDER tarafından YKS-1 (TYT-AYT) cevap anahtarları 16 Ocak Salı günü adaylara sunuldu.