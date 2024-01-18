TÖDER deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÖDER YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

TÖDER deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÖDER YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?

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TÖDER sınav sonunuçlarında heyecanlı bekleyiş başladı. 12-13-14-15 Ocak tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleşen TÖDER, AYT- TYT deneme sınavı soru ve cevap anahtarına ilişkin Tüm Özel Eğitim Kurumları'ndan bir açıklama geldi. Peki, "TÖDER deneme sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TÖDER YKS soru ve cevap anahtarı yayımlandı mı?" İşte TÖDER sonuçlarının açıklanacağı tarih...