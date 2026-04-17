        TOFAŞ: 84 - Beşiktaş GAİN: 98 | MAÇ SONUCU

        TOFAŞ: 84 - Beşiktaş GAİN: 98 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda TOFAŞ'ı 98-84 mağlup etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Nisan 2026 - 21:38 Güncelleme:
        Beşiktaş GAİN, deplasmanda hata yapmadı!

        Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında konuk olduğu TOFAŞ'ı 98-84 mağlup etti.

        Salon: TOFAŞ

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Kaan Büyükçil, Kerem Yılmaz

        TOFAŞ: Perez 16, Yiğitcan Saybir 6, Tolga Geçim 3, Sadık Kabaca 19, Besson 22, Özgür Cengiz 9, Emirhan Serbest 1, Furkan Korkmaz 8

        Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 6, Morgan 10, Lemar 11, Thomas 10, Zicic 14, Mathews 9, Dotson 11, Sertaç Şanlı 6, Yiğit Arslan 2, Canberk Kuş 2, Brown 17

        1. Periyot: 25-29

        Devre: 39-51

        3. Periyot: 69-71

        4. Periyot: 84-98

