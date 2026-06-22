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        Haberler Spor Basketbol TOFAŞ'a ABD'li pivot: Terrell Carter

        TOFAŞ'a ABD'li pivot: Terrell Carter

        TOFAŞ Basketbol Takımı, 2026-2027 sezonu kadro yapılanması çalışmaları kapsamında Rusya'nın Betcity Parma takımında forma giyen Birleşik Amerikalı pivot Terrell Carter ile anlaşma sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 17:59 Güncelleme:
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        TOFAŞ'a ABD'li pivot!

        TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, son olarak Rusya'nın Betcity Parma takımında forma giyen ABD'li Terrell Carter ile anlaşma sağladı.

        Bursa temsilcisinden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonunda Ankara Anadolu Basket'te de forma giyen 30 yaşındaki pivot ile sözleşme imzaladığı bildirildi.

        Terrel Carter, geçen sezon Rusya liginde görev yaptığı 41 karşılaşmada 13 sayı, 5,9 ribaunt, 2,5 asist, 1,2 top çalma ve 1 blok ortalamasıyla mücade etti.

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