TOFAŞ - AEK: 90-93 (MAÇ SONUCU)
TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'ndaki üçüncü maçında Yunan ekibi AEK'ya normal süresi 77-77 biten maçta uzatmada 93-90 yenildi Temsilcimiz grupta ikinci mağlubiyetini aldı.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu üçüncü maçında TOFAŞ, evinde Yunanistan'ın AEK takımına normal süresi 77-77 biten karşılaşmada uzatmada 93-90 mağlup oldu.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Martins Kozlovskis (Letonya), Peter Praksch (Macaristan), Andris Aunkrogers Letonya)
TOFAŞ: Perez 17, Yiğitcan Saybir 5, Lewis 5, Blazevic 16, Furkan Korkmaz 1, Floyd 11, Özgür Cengiz 3, Whaley 9, Tolga Geçim, Kidd 8, Besson 15
AEK: Gray 23, Flionis 9, Feazell 3, Bartley 21, Charalampopoulos 10, Skordilis 2, Brown 5, Lekavicius 13, Kuzminskas, Nunnally 7
1. Periyot: 20-27
Devre: 44-42
3. Periyot: 58-54
Normal süre: 77-77