TOFAŞ'ta Murat Hüseyin Yılmaz dönemi!

Basketbol Süper Lig ekiplerinden TOFAŞ'ın yeni başantrenörü Murat Hüseyin Yılmaz oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Basketbol A Takımımızda Baş Antrenörlük görevine, kulübümüzde 7 yıl oyuncu ve toplamda 18 yıl antrenörlük görevinde bulunan koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz getirildi. 1980, Bursa doğumlu olan Murat Hüseyin Yılmaz, uzun yıllardır kulübümüz bünyesinde çeşitli görevler üstlenmiş, A Takım teknik kadrolarımızda değerli katkılar sunmuştur. Kulübümüzün iç yapılanmasından gelen ve kulüp kültürümüzü iyi tanıyan koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz, bu yeni sorumlulukla takımımızın başında yer alacaktır. Koçumuz Murat Hüseyin Yılmaz’a yeni görevinde başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.