TOGG'a zam geldi! Zamların ardından yeni TOGG fiyat listesi

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"Değerli Kullanıcımız,

Son dönemde küresel boyutta tedarik zincirinde yaşanan maliyet etkileri ve finansal gelişmelerin ülkemizde yerli üreticileri de etkilemeye başlaması nedeniyle biz de fiyatlarımızı düzenlemek durumunda kaldık.

Yeni fiyat listemiz 5 Temmuz 2023 tarihinden itibaren teslim edilecek akıllı cihazlarımız için geçerli olacaktır.

Teslimatının en geç Haziran ayında gerçekleşmesi planlanan ancak satış işlemleri tamamlanmamış siz kullanıcılarımızın T10X'lerinin fiyatı zamdan etkilenmeyecektir.

Konuyu bilginize sunarız."