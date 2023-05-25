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Togg, stratejik iş ortaklarıyla Teknoloji Kampüsü’nde buluştu

Togg, 300’e yakın stratejik iş ortağıyla ikinci kez Gemlik’teki Teknoloji Kampüsü’nde bir araya geldi. Togg, Siro, Trugo ve Togg Europe ekiplerinin ev sahipliğindeki buluşmada, T10X teslimatlarından üretim hedeflerine, kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşan Trumore mobil uygulamasından Trugo şarj altyapısına mobilite ekosistemindeki en son gelişmeler paylaşıldı ve ortak akıl üretmek üzere çalıştay düzenlendi

Togg, stratejik iş ortaklarıyla Teknoloji Kampüsü’nde buluştu
HABERTURK.COM

Türkiye’nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X’i kullanıcılarla buluşturmaya devam eden Togg, stratejik iş ortaklarını Gemlik’teki Teknoloji Kampüsü’nde ağırladı. Togg, Siro, Trugo ve Togg Europe ekiplerinin ev sahipliğinde ikinci kez gerçekleşen buluşmaya 300’e yakın iş ortağı katıldı. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, iş ortaklarına hitaben yaptığı konuşmada, “Biz mobiliteyi yeniden tanımlamak ve bir otomobilden fazlasını yapmak üzere yola çıktık. Mobilite ekosistemini siz değerli iş ortaklarımızla birlikte dönüştürüyor, mobilite deneyimini yeniden tanımlıyoruz. Hedefimiz rekabetçi bir mobilite teknoloji şirketi olmak” dedi.

KATILIMCILAR T10X'İ DEĞERLENDİRDİ

Etkinlik kapsamında Togg ekipleri üretim hedeflerini iş ortaklarıyla paylaştı, kısa sürede 1 milyon kullanıcıya ulaşan Trumore mobil uygulamasının kullanıcılara sunduğu yenilikleri aktardı. Katılımcılar ayrıca ortak akıl üretmek üzere farklı çalıştaylara katılarak mobilite ekosisteminin sunduğu fırsatları değerlendirdi, detaylı bir kampüs turuyla üretim aşamalarını yerinde inceledi ve T10X’i deneyimledi.

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