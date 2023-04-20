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Togg'un bataryasını üretecek Siro için tarih verildi

Togg Teknoloji Kampüsü’nde ocak ayında başladığı modül ve paket seri üretimini, mart ayında Togg’un ilk akıllı cihazı T10X’in seri üretimiyle birlikte hızlandıran Siro, 24 Nisan’da da, 2024 yılı sonunda tamamlanması planlanan 20 GWs kapasiteli Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün inşasına başlıyor

Togg'un bataryasını üretecek Siro için tarih verildi
HABERTURK.COM

Togg’un seri üretime geçmesiyle birlikte Togg Teknoloji Kampüsü’nün içinde yer alan Siro Batarya Teknoloji Merkezi’ndeki batarya modül ve paketlerinin seri üretimi de hız kazandı.

Togg Teknoloji Merkezi’ndeki tesisinde ocak ayında başladığı seri üretimle önemli bir kilometre taşını geride bırakan Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri A.Ş, 24 Nisan Pazartesi günü de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı bir törenle, 2024 yılı sonunda tamamlandığında 20 Gigawatt/saatlik kapasiteye sahip olacak Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün inşaatına başlayacak.

Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü’nün devreye girmesiyle Siro, 2026 yılı itibarıyla batarya hücresi de dahil olmak üzere entegre bir enerji depolama üreticisi haline gelecek.

LI-ION NMC MODÜL TESLİM EDECEK

Türkiye ve çevresindeki ülkelerde otomotiv ve otomotiv dışı uygulamalar için enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere Togg ve Farasis Energy’nin yüzde 50-50 ortak girişimle kurduğu Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri, Gebze’deki Batarya Geliştirme Merkezi’nde Ağustos 2022’de üretmeye başladığı batarya prototiplerinin testlerini ve bataryaya özel homologasyonunu başarıyla tamamlamış, ardından ocak ayında devreye aldığı hatta, Togg’un seri üretime geçmesiyle birlikte mart ayında batarya modül ve paketlerinin seri üretimine de geçmişti.

Togg akıllı cihazları için Farasis Energy’nin en son teknolojisine dayalı yüksek nikel içerikli Li-Ion NMC batarya modül ve paketleri üreten Siro, 2023 yılında Togg’un üreteceği 28 bin akıllı cihazın batarya paketlerinin teslimatlarını Togg üretim planları doğrultusunda yapacak.

ÜRETİM 2026'DA

Siro, 2024 yılı sonu itibarıyla kendi kampüsünde üretime devam edecek. Gemlik’te, Togg sahası yanında 607 bin metrekarelik Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için ÇED olumlu raporu, imar planı onayları ve inşaat ruhsatı alındı.

Hücre, modül ve paket üretimlerinin yapılacağı Siro Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü için 24 Nisan’da inşaat başlangıç töreni gerçekleştirilecek.

Siro, halihazırda geliştirme faaliyetlerine başladığı son nesil, yüksek enerji yoğunluğuna sahip batarya hücrelerinin üretimine 2026 yılı itibarıyla başlayarak yenilikçi batarya hücresi de dahil olmak üzere bölgenin önemli bir entegre enerji depolama oyuncusu haline gelecek.

Böylece Türkiye, az sayıda ülkede bulunan hücre geliştirme ve üretme yetkinliğine sahip olacak. 2031 yılı itibarıyla üretim kapasitesi yıllık 20 GWs’e ulaşacak olan Siro, geliştirdiği tüm ürün ve çözümlerin fikri mülkiyetine sahip olacak.

Türkiye’nin yanında bölgede 120 ülkeden de doğrudan sorumlu olarak otomotivin yanı sıra mikromobilite, endüstriyel uygulamalar, deniz taşıtları, yenilenebilir enerji için sabit enerji depolama uygulamalarıyla geniş bir alanda hizmet verecek.

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